«ميكانيكية المهندسين» تعقد محاضرة «تأثير كورونا على عالم السيارات»

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عقدت شعبة الهندسة الميكانيكية، برئاسة المهندس عادل درويش، رئيس الشعبة، محاضرة جديدة ضمن سلسلة محاضراتها عن بعد، أمس، تحت عنوان «تأثير كورونا على عالم السيارات».

وأوضحت النقابة في بيان نشرته صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن المحاضرة التي ألقاها المهندس محمد عبدالمجيد، وكيل الشعبة ومنسق المحاضرات، تناولت حجم مبيعات السيارات عالميا ما قبل عام 2020، وفى فترة الربع الأخير من عام 2020 والربع الأول من عام 2021، كما تناولت مبيعات أكبر الدول المصنعة للسيارات في العالم مثل «الولايات المتحدة، والصين، وألمانيا، والاتحاد الأوروبي»، حيث شهد النصف الأول من عام 2020 تراجعا ملحوظا في حجم مبيعات السيارات، باستثناء الصين التي تأثرت سلبا بانخفاض المبيعات شهرين فقط من فبراير إلى إبريل، وعادت المبيعات للتعافي مرة أخرى، وبالنسبة لأوروبا وأمريكا ظهر التعافي من جديد في الربع الأخير من عام 2020.

واستعرضت المحاضرة تاريخ مبيعات السيارات في مصر منذ عام 2009 إلى عام 2021 وفترات الصعود والهبوط نتيجة الوضع الاقتصادي في مصر ثم التحسن النسبي في السوق المصري عام 2018، ثم الزيادة الجيدة التي حدثت في سوق السيارات المصرية عام 2020 رغم أزمة كورونا العالمية.

وتناولت المحاضرة بالأرقام ازدياد مبيعات السيارات الكهربائية بنوعيها «الهايبرد، والشحن الكهربائي»، بسبب كورونا في عام 2020 بنسب زادت عن 120% عن عام 2019 بسبب انخفاض الطلب على الوقود الحفري، وزيادة إنتاج الطاقة المتجددة.

وسلطت المحاضرة الضوء على التجربة المصرية المميزة في إنتاج السيارات الكهربائية والتي سوف تظهر للنور في عام 2021، وزيادة اهتمام الدولة غير العادي بمجال السيارات والطاقة المتجددة في السنوات الأخيرة.