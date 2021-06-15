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سمية الخشاب عن الارتباط بعمر كمال : هو كل حد أشتغل معاه تجوزوهولي!

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سمية الخشاب عن الارتباط بعمر كمال : هو كل حد أشتغل معاه تجوزوهولي! سمية الخشاب عن الارتباط بعمر كمال : هو كل حد أشتغل معاه تجوزوهولي!

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أكدت الفنانة سمية الخشاب أنها لم تتوقع النجاح الذي حققه كليب أغنيتها الأخيرة «أوعدك»، وتصدره التريند حتى الآن وتحقيقه قرابة 5 ملايين مشاهدة على قناتها الخاصة على اليوتيوب، وقالت في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «سعيدة جدًا بدون شك بهذا النجاح خاصة أن الاغنية تم تصنيفها تريند 25 على مستوى العالم، قائلة إنها تفكر حاليًا في إنتاج فكرة كليب جديد تكشف عن تفاصيله قريبًا».

وفي أول تعليق من سمية عن إمكانية ارتباطها بعمر كمال والزواج منه التي أثارت جدلًا واسعًا مؤخرًا بعدما رد «كمال» قائلًا أتمنى والله، قالت لـ«المصري اليوم»: «عمر كمال فنان وصوته حلو وعملنا دويتو نجح مع الناس دي كل الحكاية، بس كل حد اشتغل معاه يجوزوهولي مش عارفة السبب، ورأيي إن رده على المذيع حينما سأله كان عفويا قائلًا إن سمية حلوة وأي شخص يتمناها، وأتعجب مع كل عمل جديد اما يقال انني اتخانقت مع البطل أو انني أعيش قصة حب وحنتجوز، يارب دائمًا يراني الآخرون جميلة وهي نعمة وفضل من الله».

أوعدك يشاركها الغناء فيها المطرب الشعبي عمر كمال، وهي أغنية راقصة صيفية، مزيكا مختلفة قريبة من المهرجانات، مؤكدة أنها تعشق صوت عمر كمال وتعتبره من الأصوات القوية في ، وذكي جدًا يعرف جيدًا اختيار الأصوات التي تليق ليغني معها.

وكان آخر أعمال سمية كليب «عربيّة أنا»، تعاونت خلاله مع المخرجة اللبنانية رندلى قديح، وهي من كلمات محمد حسن وهشام صادق وتوزيع محمود الشاعري، وتم تصويرها ما بين سوريا بالصحراء السوداء، واستديو الصورة حاتم على.

المصرى اليوم

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