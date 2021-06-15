افتتاح البرنامج التدريبي للقيادات النسائية بهيئة النيابة الإدارية (صور)

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عقدت هيئة النيابة الإدارية بالتعاون مع قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل والمجلس القومي للمرأة، اليوم الثلاثاء، البرنامج التدريبي الخاص بالقيادات النسائية في هيئة النيابة الإدارية، تحت رعاية المستشار عمر مروان، وزير العدل.

افتتح البرنامج التدريبي المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بحضور القاضية أمل عمار، مساعد وزير العدل لإدارة حقوق الإنسان والمرأة والطفل، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.

ويهدف البرنامج إلى صقل مهارات وفنون التواصل والقيادة لدى مديرات النيابة الإدارية البالغ عددهن 26 مستشارة يتولين رئاسة النيابات المختلفة بأنحاء الجمهورية.

ويتضمن البرنامج محاضرات حول التعريف بالاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، والاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، والتعريف بالمجلس القومي للمرآة ودوره، ومهارات وفنون التواصل والقيادة، ويحاضر فيه نخبة من المستشارين وأساتذة الجامعات، وتستمر فاعليات البرنامج التدريبي لمدة يومين حتى 16 يونيو الجاري.

افتتاح البرنامج التدريبي للقيادات النسائية بهيئة النيابة الإدارية

افتتاح البرنامج التدريبي للقيادات النسائية بهيئة النيابة الإدارية

افتتاح البرنامج التدريبي للقيادات النسائية بهيئة النيابة الإدارية