أخبار عاجلة

هل هتلغى الـ10 جنيه البلاستيك الـ10 جنيه الورق مع أحمد يعقوب -
ناشئات وادي دجلة يتوجن ببطولة الجمهورية للكرة الطائرة -
في ندوة ثقافية.. «رعاية الفئات الأكثر احتياجا» أهم مكتسبات ثورة يونيو -
درجة الحرارة تصل إلى 44 .. توقعات حالة الطقس الأربعاء (التفاصيل) -
سلاسل مطاعم ومحال تشارك بالمرحلة الـ18 لمبادرة «كلنا واحد» -
محافظ أسوان يوجه بالإسراع في تنفيذ المشروعات وفقاً للتوقيتات الزمنية المحددة -
دورة تدريبية على تصنيع الكليم بالعريش -
تفحم سائق وإصابة تباعه بحروق في اشتعال سيارة نقل بـ«إقليمى الفيوم» -
إلى أصحاب النوم غير المستقر.. جسمك «لا يترمم ذاتيا» -
«المشاط»: نتعاون مع السعودية لإقامة محطة كهرباء باليمن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

افتتاح البرنامج التدريبي للقيادات النسائية بهيئة النيابة الإدارية (صور)

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت هيئة النيابة الإدارية بالتعاون مع قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل والمجلس القومي للمرأة، اليوم الثلاثاء، البرنامج التدريبي الخاص بالقيادات النسائية في هيئة النيابة الإدارية، تحت رعاية المستشار عمر مروان، وزير العدل.

افتتح البرنامج التدريبي المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بحضور القاضية أمل عمار، مساعد وزير العدل لإدارة حقوق الإنسان والمرأة والطفل، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.

ويهدف البرنامج إلى صقل مهارات وفنون التواصل والقيادة لدى مديرات النيابة الإدارية البالغ عددهن 26 مستشارة يتولين رئاسة النيابات المختلفة بأنحاء الجمهورية.

ويتضمن البرنامج محاضرات حول التعريف بالاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، والاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، والتعريف بالمجلس القومي للمرآة ودوره، ومهارات وفنون التواصل والقيادة، ويحاضر فيه نخبة من المستشارين وأساتذة الجامعات، وتستمر فاعليات البرنامج التدريبي لمدة يومين حتى 16 يونيو الجاري.

افتتاح البرنامج التدريبي للقيادات النسائية بهيئة النيابة الإدارية
افتتاح البرنامج التدريبي للقيادات النسائية بهيئة النيابة الإدارية
افتتاح البرنامج التدريبي للقيادات النسائية بهيئة النيابة الإدارية
افتتاح البرنامج التدريبي للقيادات النسائية بهيئة النيابة الإدارية

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ناشئات وادي دجلة يتوجن ببطولة الجمهورية للكرة الطائرة

ناشئات وادي دجلة يتوجن ببطولة الجمهورية للكرة الطائرة

في ندوة ثقافية.. «رعاية الفئات الأكثر احتياجا» أهم مكتسبات ثورة يونيو

في ندوة ثقافية.. «رعاية الفئات الأكثر احتياجا» أهم مكتسبات ثورة يونيو

درجة الحرارة تصل إلى 44 .. توقعات حالة الطقس الأربعاء (التفاصيل)

درجة الحرارة تصل إلى 44 .. توقعات حالة الطقس الأربعاء (التفاصيل)

سلاسل مطاعم ومحال تشارك بالمرحلة الـ18 لمبادرة «كلنا واحد»

سلاسل مطاعم ومحال تشارك بالمرحلة الـ18 لمبادرة «كلنا واحد»