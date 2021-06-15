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هل هتلغى الـ10 جنيه البلاستيك الـ10 جنيه الورق مع أحمد يعقوب
-
الثلاثاء 29 يونيو 2021 04:32 مساءً
ناشئات وادي دجلة يتوجن ببطولة الجمهورية للكرة الطائرة
-
الثلاثاء 29 يونيو 2021 04:27 مساءً
في ندوة ثقافية.. «رعاية الفئات الأكثر احتياجا» أهم مكتسبات ثورة يونيو
-
الثلاثاء 29 يونيو 2021 04:26 مساءً
درجة الحرارة تصل إلى 44 .. توقعات حالة الطقس الأربعاء (التفاصيل)
-
الثلاثاء 29 يونيو 2021 04:26 مساءً
سلاسل مطاعم ومحال تشارك بالمرحلة الـ18 لمبادرة «كلنا واحد»
-
الثلاثاء 29 يونيو 2021 04:26 مساءً
محافظ أسوان يوجه بالإسراع في تنفيذ المشروعات وفقاً للتوقيتات الزمنية المحددة
-
الثلاثاء 29 يونيو 2021 04:26 مساءً
دورة تدريبية على تصنيع الكليم بالعريش
-
الثلاثاء 29 يونيو 2021 04:26 مساءً
تفحم سائق وإصابة تباعه بحروق في اشتعال سيارة نقل بـ«إقليمى الفيوم»
-
الثلاثاء 29 يونيو 2021 04:26 مساءً
إلى أصحاب النوم غير المستقر.. جسمك «لا يترمم ذاتيا»
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 04:26 مساءً
«المشاط»: نتعاون مع السعودية لإقامة محطة كهرباء باليمن
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 04:26 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
فيديو يظهر انتشارا للقبة الحديدية الإسرائيلية في غلاف غزة
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 15 يونيو 2021 02:46 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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