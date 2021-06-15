وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ تعلن أماكن التلقيح بكورونا بالمحافظة

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أكدت الدكتورة سوسن سلام ، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ استمرار تلقى اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد وذلك من خلال المراكز المعتمدة داخل محافظة كفرالشيخ وهي:
١- مستشفى مطوبس المركزي
٢- مستشفى فوه المركزي
٣- مستشفى دسوق العام
٤- مستشفى قلين المركزى
٥- مستشفى سيدى سالم المركزى
٦- المركز الطبي بكفرالشيخ
٧- مستشفى سيدى غازى المركزى
٨- المركز الطبي ببيلا
٩- المركز الطبى بالحامول
١٠- مستشفى برج البرلس المركزي
١١- المركز الإقليمى لخدمات نقل الدم بكفرالشيخ
وكذلك الفرق المتحركة بالتربية والتعليم والمنطقة الأزهرية، وحتى الآن لم يتم اعتماد مراكز أخرى لتلقى اللقاح .
وأكدت أن وزارة الصحة والسكان تؤكد على فاعلية وأمان اللقاح، ولتلقى اللقاح برجاء التسجيل بالموقع الإلكتروني، وسوف تصلك رسالة بتحديد الموعد:
http://egcovac.mohp.gov.eg