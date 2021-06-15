أخبار عاجلة

هل هتلغى الـ10 جنيه البلاستيك الـ10 جنيه الورق مع أحمد يعقوب -
ناشئات وادي دجلة يتوجن ببطولة الجمهورية للكرة الطائرة -
في ندوة ثقافية.. «رعاية الفئات الأكثر احتياجا» أهم مكتسبات ثورة يونيو -
درجة الحرارة تصل إلى 44 .. توقعات حالة الطقس الأربعاء (التفاصيل) -
سلاسل مطاعم ومحال تشارك بالمرحلة الـ18 لمبادرة «كلنا واحد» -
محافظ أسوان يوجه بالإسراع في تنفيذ المشروعات وفقاً للتوقيتات الزمنية المحددة -
دورة تدريبية على تصنيع الكليم بالعريش -
تفحم سائق وإصابة تباعه بحروق في اشتعال سيارة نقل بـ«إقليمى الفيوم» -
إلى أصحاب النوم غير المستقر.. جسمك «لا يترمم ذاتيا» -
«المشاط»: نتعاون مع السعودية لإقامة محطة كهرباء باليمن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ تعلن أماكن التلقيح بكورونا بالمحافظة

Print
وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ تعلن أماكن التلقيح بكورونا بالمحافظة وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ تعلن أماكن التلقيح بكورونا بالمحافظة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة سوسن سلام ، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ استمرار تلقى اللقاح ضد المستجد وذلك من خلال المراكز المعتمدة داخل محافظة كفرالشيخ وهي:

١- مستشفى مطوبس المركزي
٢- مستشفى فوه المركزي
٣- مستشفى دسوق العام
٤- مستشفى قلين المركزى
٥- مستشفى سيدى سالم المركزى
٦- المركز الطبي بكفرالشيخ
٧- مستشفى سيدى غازى المركزى
٨- المركز الطبي ببيلا
٩- المركز الطبى بالحامول
١٠- مستشفى برج البرلس المركزي
١١- المركز الإقليمى لخدمات نقل الدم بكفرالشيخ
وكذلك الفرق المتحركة بالتربية والتعليم والمنطقة الأزهرية، وحتى الآن لم يتم اعتماد مراكز أخرى لتلقى اللقاح .
وأكدت أن وزارة الصحة والسكان تؤكد على فاعلية وأمان اللقاح، ولتلقى اللقاح برجاء التسجيل بالموقع الإلكتروني، وسوف تصلك رسالة بتحديد الموعد:
http://egcovac.mohp.gov.eg

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
العراق : سلالة «دلتا» الهندية المتحورة من فيروس كورونا دخلت البلاد

العراق : سلالة «دلتا» الهندية المتحورة من فيروس كورونا دخلت البلاد

كارثة تهدد إندونيسيا بسبب تفشي سلالة «دلتا» لفيروس كورونا

كارثة تهدد إندونيسيا بسبب تفشي سلالة «دلتا» لفيروس كورونا

كيف نجت السياحة في الصين من فيروس كورونا؟ (فيديو)

كيف نجت السياحة في الصين من فيروس كورونا؟ (فيديو)

مستشار الرئيس يكشف موعد استلام لقاح «جونسون آند جونسون» المضاد لفيروس كورونا

مستشار الرئيس يكشف موعد استلام لقاح «جونسون آند جونسون» المضاد لفيروس كورونا