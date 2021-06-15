وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ تعلن أماكن التلقيح بكورونا بالمحافظة

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أكدت الدكتورة سوسن سلام ، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ استمرار تلقى اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد وذلك من خلال المراكز المعتمدة داخل محافظة كفرالشيخ وهي:

١- مستشفى مطوبس المركزي

٢- مستشفى فوه المركزي

٣- مستشفى دسوق العام

٤- مستشفى قلين المركزى

٥- مستشفى سيدى سالم المركزى

٦- المركز الطبي بكفرالشيخ

٧- مستشفى سيدى غازى المركزى

٨- المركز الطبي ببيلا

٩- المركز الطبى بالحامول

١٠- مستشفى برج البرلس المركزي

١١- المركز الإقليمى لخدمات نقل الدم بكفرالشيخ

وكذلك الفرق المتحركة بالتربية والتعليم والمنطقة الأزهرية، وحتى الآن لم يتم اعتماد مراكز أخرى لتلقى اللقاح .

وأكدت أن وزارة الصحة والسكان تؤكد على فاعلية وأمان اللقاح، ولتلقى اللقاح برجاء التسجيل بالموقع الإلكتروني، وسوف تصلك رسالة بتحديد الموعد:

http://egcovac.mohp.gov.eg