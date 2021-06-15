مطالبة برلمانية بتوفير إعتمادات مالية للعمالة المؤقتة و 120 الف معلم

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شددد النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، على ضرورة توفير الحكومة اعتمادات ماليه لتثبيت العمالة الموقته، خاصة وانه على سبيل المثال وليس للحصر ان عمال الصناديق الخاصة في محافظة البحيرة يتقاضون في الوقت الحالي 456 مليون جنيه، على ان يتم زيادتهم خلال الشهر المقبل ل500 مليون، مما يعني اتخاذ نصف الموازنه العامة للمحافظة التي تبلغ 950 مليون جنيه.

و اكد الجاهل، خلال كلمته بالجلسة العامة ، على ضرورة توفير اعتمادات مالية ليس ل36 الف معلم وانما ل120 الف معلم، مما يساهم في تشجيع المعلمين خاصة وانهم يتقاضون مبالغ منخفضة.

كما طالب عضو مجلس النواب، بضرورة الاخذ في الاعتبار خطباء المكافئة الذين يتقاضون 140 جنيها في الموازنة العامة للدولة.