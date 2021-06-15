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نائب يهاجم وزير البترول : شركات الغاز «حرامية بيضربوا الفواتير».. والمدير مرتبه نص مليون

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نائب يهاجم وزير البترول : شركات الغاز «حرامية بيضربوا الفواتير».. والمدير مرتبه نص مليون نائب يهاجم وزير البترول : شركات الغاز «حرامية بيضربوا الفواتير».. والمدير مرتبه نص مليون

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شن النائب فتحي قنديل، هجوما عنيفا على الدكتور طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.
وقال «قنديل»، خلال الخلسة العامة لمجلس النواب:«اكبر شركات البترول والغاز حرامية، والقراءات بتتاخد مرة واحدة بس، وبعد كده يضربوا الفواتير، على المواطنين، هل ده عدل».
وأضاف:«أزاي وأنا في نائب في قنا، أري محصلين في شركات الغاز، من أسيوط ومحافظات مجاورة».
وتابع:«بنشوف رؤساء شركات بترول وغاز، مديرينها بيقبضوا نص مليون جنيه في الشهر، ده من دم الغلابة والفقراء، اللي بترفوعوا عليهم اشتراكات الغاز وبقت بالالاف».

المصرى اليوم

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