نائب يهاجم وزير البترول : شركات الغاز «حرامية بيضربوا الفواتير».. والمدير مرتبه نص مليون

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن النائب فتحي قنديل، هجوما عنيفا على الدكتور طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.

وقال «قنديل»، خلال الخلسة العامة لمجلس النواب:«اكبر شركات البترول والغاز حرامية، والقراءات بتتاخد مرة واحدة بس، وبعد كده يضربوا الفواتير، على المواطنين، هل ده عدل».

وأضاف:«أزاي وأنا في نائب في قنا، أري محصلين في شركات الغاز، من أسيوط ومحافظات مجاورة».

وتابع:«بنشوف رؤساء شركات بترول وغاز، مديرينها بيقبضوا نص مليون جنيه في الشهر، ده من دم الغلابة والفقراء، اللي بترفوعوا عليهم اشتراكات الغاز وبقت بالالاف».