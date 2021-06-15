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الأمم المتحدة تدعو لتجنب الاستفزازات التي تؤدي لمواجهة «فلسطينية - إسرائيلية»

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الأمم المتحدة تدعو لتجنب الاستفزازات التي تؤدي لمواجهة «فلسطينية - إسرائيلية» الأمم المتحدة تدعو لتجنب الاستفزازات التي تؤدي لمواجهة «فلسطينية - إسرائيلية»

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حث منسق الأمم المتحدة الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند كلا من الفلسطينيين وإسرائيل على «التصرف بمسؤولية وتجنب أي استفزازات قد تؤدي إلى جولة أخرى من المواجهة».

وقال وينسلاند، عبر حسابه في تويتر: «تصاعدت التوترات مرة أخرى بالقدس في وقت أمني وسياسي هش جدا وحساس للغاية».

ولفت إلى مشاركة ناشطة من الأمم المتحدة ومصر في تعزيز وقف إطلاق النار، مضيفاً: «أحث جميع الأطراف المعنية على التصرف بمسؤولية وتجنب أي استفزازات قد تؤدي إلى جولة أخرى من المواجهة».

جاء تصريح المسؤول الأممي تعليقا على «مسيرة الأعلام» التي من المقرر أن يشارك فيها آلاف المتطرفين الإسرائيليين بالقدس بدعوة من منظمات يمينية.

المصرى اليوم

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