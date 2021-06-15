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محمد حسين يعقوب بـ«داعش إمبابة»: دبلوم المعلمين أعلى مؤهلاتي العلمية

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محمد حسين يعقوب بـ«داعش إمبابة»: دبلوم المعلمين أعلى مؤهلاتي العلمية محمد حسين يعقوب بـ«داعش إمبابة»: دبلوم المعلمين أعلى مؤهلاتي العلمية

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قال الشيخ محمد حسين يعقوب خلال الادلاء بشهادته أمام محكمة جنايات القاهرة التي تنظر محاكمته ضمن 12 متهمًا بقضية «داعش إمبابة»، اليوم الثلاثاء، إنه حاصل على دبلوم معلمين وهذه أعلى مؤهلاته العلمية، وكل ما يقوله بخصوص الدين هو اجتهادات شخصية من قراءته، وأنه بدأ الدعوة منذ عام 1978 وكانت تنشر من خلال منابر المساجد والقنوات التلفزيونية.

وأضاف أنه لايعلم تأثير كلامه لأنه يقف على المنبر عند خطبة الجمعة، ولايشعر من أمامه لأنه يخاطب الله، على حد قوله، وأن الرسالة التي يقدمها لجمهور العامة من الملتزمين والشباب، لافتًا إلى نزوله في نشر الدعوة لمستواهم حتى يستطيعوا الفهم.

كانت النيابة وجهت للمتهمين تولي قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن تولى تأسيس وإدارة خلية بالجماعة المسماة «داعش» التي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية.

المصرى اليوم

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