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أعرب في رسالة عن أهمية مواصلة التشاور بين البلدين

استقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، اليوم (الثلاثاء)، وزير الخارجية سامح شكري، وذلك خلال زيارته الحالية إلى قطر.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، أن "شكري" نقل دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أمير دولة قطر لزيارة مصر في أقرب فرصة.

وأضاف أن وزير الخارجية سلم أمير قطر رسالة موجهة من "السيسي" تضمنت الإعراب عن أهمية مواصلة التشاور والعمل من أجل دفع العلاقات بين البلدين خلال المرحلة المُقبلة، والتطلع لاستمرار الخطوات المتبادلة بهدف استئناف مختلف آليات التعاون الثنائي اتساقًا مع ما يشهده مسار العلاقات المصرية القطرية من تقدم ملموس، ورغبة في تسوية كافة المسائل العالقة في إطار ما نص عليه "بيان العُلا".

وبين "حافظ" أن أمير قطر ناقش مع "شكري"مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وسبل تعزيز التشاور والتنسيق بين الجانبين في ضوء رئاسة قطر الحالية لمجلس جامعة الدول العربية وما تضطلع به مصر من دور في تعزيز أواصر العمل العربي المشترك وتدعيم ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة، وبما يخدم مصالح البلديّن والشعبيّن.أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني