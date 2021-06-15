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أمانة العاصمة المقدسة تصادر 700 كيلو جرام من الخضروات والفواكه

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أمانة العاصمة المقدسة تصادر 700 كيلو جرام من الخضروات والفواكه أمانة العاصمة المقدسة تصادر 700 كيلو جرام من الخضروات والفواكه
إغلاق مقهى مخالف يعمل بدون تراخيص نظامية واتخاذ الإجراء النظامي

أمانة العاصمة المقدسة تصادر 700 كيلو جرام من الخضروات والفواكه

صادرت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة ببلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة 490 كيلو جرامًا من الخضروات والفواكه تم تسليمها لجمعية إكرام لحفظ النعمة.

جاء ذلك بعد قيام مراقبي البلدية بحملة ميدانية مكثفة على الباعة الجائلين الموجودين بالطرقات والساحات, وذلك ضمن نطاق البلدية الإشرافي وفي إطار حرصها لتطبيق الأنظمة واللوائح على المخالفين.

وصادرت الأمانة ممثلة ببلديتي المسفلة الفرعية والعمرة الفرعية وبمساندة الضبط الإداري حملة مكثفة على الباعة الجائلين في حي الكنكارية، وذلك ضمن الحملات التي تقوم بها البلدية بهدف القضاء على الظاهر السلبية وللتأكد من سلامة الأغذية المعروضة للبيع.

وأسفرت الحملة عن مصادرة 250 كيلو جرامًا من الفواكه المشكلة مجهولة المصدر، حيث تم تسليمها لجمعية حفظ النعمة بعد التأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وتم إغلاق مقهى مخالف يعمل بدون تراخيص نظامية وتم اتخاذ الإجراء النظامي حياله وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحقه.

وأكدت الأمانة متابعة كافة الأنشطة العامة وتكثيف الحملات الرقابية للقضاء على الظواهر السلبية، ولتأمين الأجواء الصحية الآمنة، وتحقيق أفضل مستوى من الإصحاح البيئي. وتحث المواطنين للتعاون معها والإبلاغ عن أي مخالفة، وذلك بالاتصال على الرقم الموحد للبلاغات 940 .أمانة العاصمة المقدسة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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