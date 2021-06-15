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باسم عوض الله يعترف: حرضتُ الأمير حمزة ضد الملك بعدما اتضح لي حقده عليه

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باسم عوض الله يعترف: حرضتُ الأمير حمزة ضد الملك بعدما اتضح لي حقده عليه باسم عوض الله يعترف: حرضتُ الأمير حمزة ضد الملك بعدما اتضح لي حقده عليه
حمّلتُ قائد البلاد مسؤولية تردي الأوضاع الداخلية

باسم عوض الله يعترف: حرضتُ الأمير حمزة ضد الملك بعدما اتضح لي حقده عليه

نشرت وكالة "عمون" الأردنية، اليوم (الثلاثاء)، بعض اعترافات رئيس الديوان الملكي الأردني السابق باسم عوض الله، المتهم فيما يسمى بـ"قضية الفتنة".

ووفقاً لـ"عمون"، قال باسم عوض الله في اعترافاته: "أذكر أنني بدأت منذ شهر رمضان عام 2020 بعقد لقاءات دورية مع الأمير حمزة، وبترتيب من الشريف حسن بن زيد، وبدأت هذه اللقاءات بعد أن أبلغني الشريف حسن أن الأمير "حمزة" مستاء من الأوضاع الداخلية، ويرغب بالحديث معي بذلك، والحصول على نصائح مني؛ لكوني كنت مسؤولاً كبيراً في الديوان الملكي".

وأضاف "عوض الله": "وافقت على ذلك، وبالفعل بدأ الأمير حمزة بذات الفترة بالتردد على منزلي بشكل دوري برفقة الشريف حسن، حيث كان واضحاً من حديث الأمير حمزة أنه حاقد على الملك ويحمّله جميع أخطاء الدولة والحكومات المتعاقبة".


وتابع قائلاً: "وبحكم معرفتي بموقف الأمير حمزة من الملك بدأت بمبادلته طروحاته وتحريضه ضد الملك، بأنه فعلاً هو سبب تردي الأوضاع الداخلية وفي حينها ذكر لي الأمير حمزة أن ثقته معدومة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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