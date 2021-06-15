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تفاصيل لقاء رئيس الهيئة الوطنية للصحافة بوزير الدولة لشئون الإعلام الأردني.. (صور)

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استقبل المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، اليوم بمقر الهيئة، صخر دودين، وزير الدولة لشئون الإعلام الأردني والوفد المرافق له ، لبحث تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجانبين.

وشهد اللقاء د. أحمد مختار، وكيل الهيئة، والمستشار عادل بريك ، ود. فاطمة سيد أحمد، ووليد عبدالعزيز، وسامح عبدالله، وأسامة أبو باشا، أعضاء الهيئة، ومروة الأمين العام.

في بداية اللقاء، رحب رئيس الهيئة الوطنية للصحافة بوزير الاعلام الأردني صخر دودين في بلده الثاني ، مؤكدا على عمق ومتانة العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين والتى شهدت تطورا لافتا لاسيما في ظل حرص القيادتين المصرية والأردنية على دفع وتعزيز أواصر التعاون الثنائي والتنسيق المشترك في مختلف المجالات.

وخلال اللقاء، أوضح المهندس عبدالصادق الشوربجي أن الهيئات الصحفية والإعلامية في مصر مستقلة طبقاً لأحكام الدستور والقانون ، موضحاً بعض من اختصاصات الهيئة للوزير صخر دودين؛ ومن بينها الرقابة على الأداء الاقتصادى والإدارى للمؤسسات الصحفية القومية، والإشراف عليه من خلال آليات علمية للرصد والمتابعة والتقويم، فضلا عن إقرار برامج التعاون والشراكة بين المؤسسات الصحفية القومية، والمؤسسات الصحفية الأخرى، والمؤسسات غير الصحفية ذات الصلة بعملها.

وأكد رئيس الهيئة، أن المؤسسات الصحفية القومية في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ استعادت بريقها من جديد كأداة رئيسية للتنوير والتثقيف في إطار خطط متكاملة للتحديث والتطوير بما يتناسب مع التطورات التكنولوجية المتلاحقة ووسط تحديات كبيرة تحيط بالصحافة الورقية ليس في مصر فحسب بل في العالم كله، وشدد على الدور المهم للمؤسسات الصحفية القومية كأحد أدوات الدولة وقوتها الناعمة في تناول كافة القضايا بموضوعية ودعم خطط الدولة في التنمية والتصدى بقوة للأفكار الهدامة والمغلوطة .

وأشار الشوربجي إلى استعداد الهيئة الوطنية للصحافة للتعاون مع وزارة الإعلام الأردنية سواء فيما يتعلق بنقل تجربة الهيئة الوطنية في التعامل مع قضايا وتحديات المؤسسات الصحفية القومية وخطط التطوير والتحديث والنتائج الإيجابية التى تم تحقيقها خلال فترة وجيزة فضلا عن المشروعات القائمة حاليا أو بتبادل الخبرات في مختلف مجالات صناعة الصحافة ، واقترح عقد بروتوكول لتدريب الكوادر الصحفية بين الجانبين .

من جانبه، عبر صخر دودين، وزير الدولة لشئون الإعلام الأردني، عن سعادته بالتواجد في بلده الثاني مصر، وأشار إلى العلاقات الأخوية الفريدة التى تجمع البلدين ، وأكد أن علاقات التعاون المصري الأردني تشهد نمواً وتنسيقا في مختلف المجالات ، وقال : العلاقات دائماً وعلى مدار التاريخ كانت متميزة مع مصر ولكن حالياً باتت أكثر تميزاً بكل ما تحمله الكلمة من معان ووصل الأمر الى حد التطابق في وجهات النظر في غالبية الملفات المشتركة والإقليمية وعلى رأسها القضية الفلسطينية .

وأشاد بدور الهيئة الوطنية للصحافة في تطوير وتحديث المؤسسات الصحفية القومية في مصر وخططها لتحقيق المزيد من النجاحات، وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف التعاون بين البلدين في هذا المجال ، وعبر عن أمله في أن تشهد الفترة القادمة عمل إعلامي عربي مشترك يتصدى لقضايا الأمة ويؤرخ لفترات زمنية متعاقبة ومهمة في تاريخ العرب .

رئيس الهيئة الوطنية للصحافة يستقبل وزير الدولة لشئون الإعلام الأردني
رئيس الهيئة الوطنية للصحافة يستقبل وزير الدولة لشئون الإعلام الأردني

المصرى اليوم

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