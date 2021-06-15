نائب لوزير البترول : ارحل .. الوزارة اصبحت «جمهورية داخل جمهورية» و الفساد للركب

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طالب النائب رياض عبدالستار عضو مجلس النواب، وزير البترول بالرحيل وتقديم استقالته من الوزارة. وقال عبدالستار خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء اثناء نظر طلبات احاطة موجهة لوزير البترول : وزارة البترول أصبحت جمهورية داخل جمهورية مصر العربية وقياداتها رؤساء جمهوريات، وكل رئيس شركة بترول بيقبض شهريا نصف مليون جنيه، عليك ان ترحل أو سنسحب منك الثقة لان الوزارة تدنت في عهدك .

و أضاف: «هل يليق ان يقف النواب امام أبواب شركات البترول حتى يحصلوا على اذن من رئيس الشركة ليستطيعوا الدخول لانهاء مصالح الناس، وكأنهم يتسولون من رؤساء مجالس الإدارة».

و تابع :«الفساد وصل للركب في الوزارة، أي حد عايز يتعين بيدفع رشوة 50 و60 الف جنيه، ارحل بلا رجعة» .

و ناشد «عبدالستار» الرئيس السيسى للتدخل لاصلاح فساد الوزارة وإعادة هيكلتها.