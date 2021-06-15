إسرائيل تُنهي جميع قيود كورونا وتعود إلى الحياة الطبيعية

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بدأ صباح يوم الثلاثاء، فعليا قرار إلغاء ارتداء الكمامات الواقية في الأماكن المغلقة بإسرائيل.

وبحسب موقع «واللا نيوز» العبري، يشمل الإلغاء أماكن الترفيه ووسائل النقل وأماكن العمل والتوظيف بعد حوالي شهر من قرار إلغاء ارتدائها في الأماكن المفتوحة.

وأشار إلى أنه بهذا القرار تم إنهاء جميع قيود كورونا داخل إسرائيل بالكامل.

ولم تسجل إسرائيل اليوم الثلاثاء أي حالات إصابة أو وفيات جديدة بالفيروس، فيما بلغ عدد الحالات المستقرة داخل المستشفيات 231، والمرضى في العناية المركزة

30، وإجمالي المصابين 839.690، والمتعافين 833.029، وبلغ إجمالي الوفيات في إسرائيل منذ بدء الجائحة 6 آلاف و430 حالة وفاة.