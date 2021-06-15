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جدة : إغلاق مؤقت لطريق الملك عبدالعزيز

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الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة والسودة الأقل

سجلت الأحساء أعلى درجات الحرارة العظمى اليوم بواقع 46 درجة مئوية فيما سجلت السودة أقل درجة بنحو 26 درجة.وعلى مستوى الرطوبة فبلغت 85 في...

d106e2174e.jpgأبهـا: الوطن
b53178cb41.jpg05 ذو القعدة 1442 هـ
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أشجار تنطق وسيوف تعود من العدم

عادل الشهري شاب من مركز أحد ثربان التابع لمحافظة المجاردة بمنطقة عسير وجد نفسه في صناعة الهدايا التذكارية والتحف التي ينفذها يدويا...

icon-byline.pngأبها : محمد آل عمر
icon-clock.png04 ذو القعدة 1442 هـ

الأغذية تتصدر مخالفات الغذاء والدواء

أظهر التقرير السنوي الصادر عن هيئة الغذاء والدواء لعام 2020 عن رصد 22016 مخالفة، وإغلاق 773 منشأة، وإيقاف 140 خط إنتاج، وضبط 882 مخالفة...

icon-byline.pngجدة محمد غرسان
icon-clock.png04 ذو القعدة 1442 هـ
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استمرار الغبار وتعليق الرحلات لليوم الثاني في نجران

استمرت موجة الغبار على منطقة نجران ومحافظاتها لليوم الثاني على التوالي مما تسبب في إلغاء الرحلات من وإلى مطار نجران، ولجأ...

icon-byline.pngنجران أحمد بالحارث
icon-clock.png04 ذو القعدة 1442 هـ

8 أنواع لبلاغات المخالفات البلدية

صنفت وزارة الشؤون البلدية والقروية، في تقرير حديث، البلاغات الواردة لخدمة البلاغات «940»، المتعلقة بـ«جائحة كورونا»، إلى 8 فئات،...

icon-byline.pngالرياض : سليمان العنزي
icon-clock.png04 ذو القعدة 1442 هـ

تطوير 26 محطة وقود

اعتمدت أمانة منطقة المدينة المنورة، تطوير 26 محطة وقود تابعة لعدد من شركات القطاع الخاص في المدينة المنورة، خلال عام 2021، وذلك بعد...

icon-byline.pngالمدينة المنورة :الوطن
icon-clock.png04 ذو القعدة 1442 هـ
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طفح الجوفية يشوه ياقوت جدة

يفتقد مخطط «الياقوت» في مدينة جدة للبنية التحتية، من أسفلت وأرصفة وإنارة، فضلا عن طفح المياه الجوفية فيه، مما دفع العديد من سكانه...

icon-byline.pngجدة: عبدالرحمن السلمي
icon-clock.png04 ذو القعدة 1442 هـ

2838 حالة تسمم كيميائي ودوائي

رصدت وزارة الصحة خلال عام 2020 حوالي 2838 حالة تسمم كيميائي ودوائي، شكلت نسبة حالات التسمم الدوائي 56% بواقع 1592 حالة، في حين بلغت نسبة...

icon-byline.pngجدة منال الجعيد
icon-clock.png04 ذو القعدة 1442 هـ

الوطن السعودية

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