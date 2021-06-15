جدة : إغلاق مؤقت لطريق الملك عبدالعزيز
سجلت الأحساء أعلى درجات الحرارة العظمى اليوم بواقع 46 درجة مئوية فيما سجلت السودة أقل درجة بنحو 26 درجة.وعلى مستوى الرطوبة فبلغت 85 في...
عادل الشهري شاب من مركز أحد ثربان التابع لمحافظة المجاردة بمنطقة عسير وجد نفسه في صناعة الهدايا التذكارية والتحف التي ينفذها يدويا...
أظهر التقرير السنوي الصادر عن هيئة الغذاء والدواء لعام 2020 عن رصد 22016 مخالفة، وإغلاق 773 منشأة، وإيقاف 140 خط إنتاج، وضبط 882 مخالفة...
استمرت موجة الغبار على منطقة نجران ومحافظاتها لليوم الثاني على التوالي مما تسبب في إلغاء الرحلات من وإلى مطار نجران، ولجأ...
صنفت وزارة الشؤون البلدية والقروية، في تقرير حديث، البلاغات الواردة لخدمة البلاغات «940»، المتعلقة بـ«جائحة كورونا»، إلى 8 فئات،...
اعتمدت أمانة منطقة المدينة المنورة، تطوير 26 محطة وقود تابعة لعدد من شركات القطاع الخاص في المدينة المنورة، خلال عام 2021، وذلك بعد...
يفتقد مخطط «الياقوت» في مدينة جدة للبنية التحتية، من أسفلت وأرصفة وإنارة، فضلا عن طفح المياه الجوفية فيه، مما دفع العديد من سكانه...
رصدت وزارة الصحة خلال عام 2020 حوالي 2838 حالة تسمم كيميائي ودوائي، شكلت نسبة حالات التسمم الدوائي 56% بواقع 1592 حالة، في حين بلغت نسبة...