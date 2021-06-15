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محمد حسين يعقوب بـ«داعش إمبابة»: «ورثت أفكاري من جدي ووالدي»

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محمد حسين يعقوب بـ«داعش إمبابة»: «ورثت أفكاري من جدي ووالدي» محمد حسين يعقوب بـ«داعش إمبابة»: «ورثت أفكاري من جدي ووالدي»

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واصلت الدائرة الخامسة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، محاكمة 12 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية داعش إمبابة»،

وقال الشيخ محمد حسين يعقوب إن للدين علماء وعبادا وإنه ينتمى إلى الفئة الثانية، إضافة إلى أن جده هو يعقوب الكبير ووالده الشيخ حسين يعقوب وورث هذا الفكر منهما كما أنه قرأ فى كتب كثيرة ومن بين قراءته كانت للطبرى والقرطبى.

كانت النيابة وجهت للمتهمين تهم تولي قيادة في جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن تولى تأسيس وإدارة خلية بالجماعة المسماة «داعش» التي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية.

المصرى اليوم

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