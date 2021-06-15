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حورية فرغلي تحن إلى صورها القديمة.. ومتابعوها: «حلوة في كل وقت»

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نشرت الفنانة حورية فرغلي صورة قديمة لها قبل إجراءها العديد من عمليات تجميل أنفها بعد حادث أصيبت به وعلقت «حورية» على صورتها عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك:«أيام زمان» لتثير تعليقات الجمهور ومواساة متابعيها ودعوات لها بالعودة إلى أفضل مما كانت..وكتب متابع «انتي حلوة زمان ودلوقتي» وعلقت أخرى :«إن شاء الله ترجعي أحسن مما كنتي..حلوة في كل وقت».

حورية فرغلي

يذكر أن الفنانة حورية فرغلي ستعود إلى الشاشة من جديد بعد فترة غياب دامت لأكثر من عامين، من خلال مشاركتها في فيلم «براءة ريا وسكينة» الذي تستأنف تصويره خلال الفترة المقبلة وتشاركها بطولته وفاء عامر والفيلم إخراج عبدالقادر الأطرش وتأليف أحمد عاشور، منتج فني محمود عادل.

وتعرضت حورية فرغلي لوعكة صحية على أثر حادث تسبب لها في كسر في الأنف وأجرت عددا من العمليات الجراحية خلال الفترة الأخيرة في الولايات المتحدة حتى استعادت صحتها مرة أخرى.

المصرى اليوم

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