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تعرف على قصة جمال سليمان مع «ابن خلدون»

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تعرف على قصة جمال سليمان مع «ابن خلدون» تعرف على قصة جمال سليمان مع «ابن خلدون»

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أكد الفنان جمال سليمان أنه يتمنى تجسيد شخصية القاضي والعلامة ابن خلدون في مسلسل تلفزيوني خاصة فترة وجوده في دمشق، مشيرًا إلى ان هناك مسرحية كتبها الراحل سعدالله ونوس اسمها منمنمات تاريخية، سبق وان قام بتمثيلها في قلعة دمشق، عام 99، وجسد فيها شخصية ابن خلدون مشددًا انه من عشاقه ومحبيه.

يشار إلى أن أخر أعمال جمال سليمان كان بطولته لمسلسل الطاووس،إلى جانب وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم، هبة عبدالغني، ومها نصار، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، والفنانة الشابة فرح الزاهد، سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

المصرى اليوم

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