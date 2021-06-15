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نائب لوزير البترول : «تعتمدون على أنفار لمص دمهم » وتتجاهلون تعيين الشباب

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نائب لوزير البترول : «تعتمدون على أنفار لمص دمهم » وتتجاهلون تعيين الشباب نائب لوزير البترول : «تعتمدون على أنفار لمص دمهم » وتتجاهلون تعيين الشباب

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انتقد النائب مجدى عاشور، وزارة البترول بسبب خطة الهيكلة التي أعلن عنها الوزير مؤكدا أن وزير البترول، منذ عامين يتحدث عن الهيكلة ويتم صرف ملايين الجنيهات عليها ولكن سياسة الوزارة كما هي.

وقال النائب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، والمخصصة لمناقشة طلبات إحاطة وأسئلة موجهة لوزير البترول الدكتور طارق الملا، إن الوزارة تعمل بنظام الدائرة المغلقة، وكأنها عزبة خارج ، وتعتمد على مقاولين لجلب أنفار بدلاً من تعيين الشباب، ويتم مص دماء هؤلاء العمال حيث يحصل العامل على 1000 جنيه، فيما تحصل الشركة التي تعاقدت معها الوزارة على 5آلاف عن كل عامل.

ويناقش مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، عددا من طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية الموجهة لوزير البترول، المهندس طارق الملا، وجاءت أغلب طلبات الإحاطة في تأخر وصول الغاز الطبيعي لعدد كبير من المناطق على مستوى الجمهورية، والتعيين في شركات البترول، وسيجيب عنها الوزير بعد انتهاء كلمات النواب.

المصرى اليوم

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