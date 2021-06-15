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غادة عبدالرازق وسوسن بدر وبوسي شلبي يحصلن على جائزة «الأدب والإبداع» ()

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غادة عبدالرازق وسوسن بدر وبوسي شلبي يحصلن على جائزة «الأدب والإبداع» (فيديو) غادة عبدالرازق وسوسن بدر وبوسي شلبي يحصلن على جائزة «الأدب والإبداع» ()

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أعلنت الفنانة غادة عبدالرازق، حصولها على جائزة الأدب والإبداع بصحبة الفنانتان الإعلانية بوسي شلبي والفنانة سوسن بدر، منذ ساعات، في حفل عقد بقصر البارون.

وقالت عبر صفحتها الشخصية بـ«انستجرام»، بعدما نشر صورة تجمعها بـ«بدر وشلبي»: «جائزة الأدب والإبداع من الدكتور صديق عفيفي مع النجمة الجميلة سوسن بدر والإعلامية الجميلة بوسى شلبي».

وكان المسؤول عن إطلالتها في الحفل، خبير المكياج علاء التونسي، حيث شارك بصورتين من ليلة أمس، قبل إتجاهها لحفل التكريم، واعتمد في مكياجه لـ«عبدالرازق» على مستحضرات التجميل الخفيفة لتتناسب مع ملابسها التي تميل إلى «الكاجوال».

في المقابل، شاركت الإعلامية «شلبي» بمقطع بصحبة الفنانة «بدر» وتقول لها: «أحب أبارك لحبيبتي الفنانة سوسن بدر، تستحق الأوسكار».

وعلقت الفنانة «بدر» عبر صفحتها الشخصية بـ«انستجرام» على التكريم قائلة: «اتشرفت بتكريمي جائزة الأدب والإبداع من دكتور صديق عفيفى مع أحلى وأطيب صحبة.. النجمة الجميلة غادة عبدالرازق والإعلامية الرائعة بوسي شلبي».

يذكر أن جائزة الدكتور صديق عفيفي للبحث العلمي والابتكار والأدب، تنطلق حرصًا منه على منه بضرورة الإهتمام بالباحثين ودعمهم وتشجيعهم على استثمار نتائج أبحاثهم، لذا قرر منح تلك الجائزة السنوية.

وذلك انطلاقا من حرص الدولة على تشجيع العلماء والمبتكرين والمبدعين من أبنائها الباحثين والمفكرين وفي اطار دعم البحث العلمي وروح التنافس من أجل مزيد من الارتقاء بمستوي البحث العلمي.

تمنح هذه الجائزة في مجالات العلوم الطبية التطبيقية ومجال الأدب في كتابة الرواية ومجال المعلوماتية والذكاء الاصطناعي وتصل قيمة الجوائز إلى مليون جنيه، والدكتور «عفيفي» هو الرئيس والمؤسس والعميد لـ«أكاديمية طيبة» منذ عام 1995، ومؤسس «مدارس طيبة للغات».

وحاصل على الدكتوراة في التربية من جامعة ويلز ودكتوراه في إدارة الأعمال من جامعة برادفورد وماجستير في التسويق من جامعة مانشستر في الولايات المتحدة الأمريكية.

المصرى اليوم

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