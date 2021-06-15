محمد حسين يعقوب بـ«داعش إمبابة»: «أعتذر عن التأخير في الحضور لإصابتي بانزلاق غضروفي»

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بدأت الدائرة الخامسة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، محاكمة 12 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية داعش إمبابة»، وأثبتت المحكمة حضور محمد حسين يعقوب بمحضر الجلسة.

استمعت المحكمة لشهادة الشيخ محمد حسين يعقوب والذى قال في بداية شهادته بانه يوجه الشكر إلى هيئه المحكمة ،وأن سبب تأخره عن الحضور لمرضه الشديد واصابته بإنزلاق غضروفي، وان عقب صدور قرار من المحكمة حضوره ،سأل احد المحامين عن الحضور،فاخبره بان حضوره ليس وجوبى.

كانت النيابة وجهت للمتهمين تهم تولي قيادة في جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن تولى تأسيس وإدارة خلية بالجماعة المسماة «داعش» التي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية.