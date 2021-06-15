نتيجة الشهادة الإعدادية الأقصر 2021 (رابط النتيجة)

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تستعرض «المصري اليوم» رابط الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في جميع المحافظات.

حيث انتهي طلاب الصف الثالث الاعدادي من أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2020-2021، ويترقب الطلاب في هذه المرحلة إعلان النتائج في المحافظات بحسب مديريات التعليم في كل محافظة.

وأعلن عدد من مديريات التعليم في المحافظات عن تصحيح أوراق الإجابة الخاصة بالطلاب أول بأول بعد نهاية كل امتحان، وذلك في الكنترولات الفرعية أو المركزية بكل مديرية تمهيداً لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بعد المراجعة ورصد الدرجات.

وتتيح مديرية التربية والتعليم الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية من خلال تطبيق إلكتروني عبر الموبايل، أو عبر المواقع الإلكترونية الخاصة بكل محافظة.

وفي وقت سابق، أعلن عدد من مديريات التعليم في المحافظات تصحيح أوراق الإجابة الخاصة بالطلاب أولا بأول بعد نهاية كل امتحان.

لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الأقصر يمكن الدخول من هنا