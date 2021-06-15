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نتيجة الشهادة الإعدادية البحيرة 2021 (رابط النتيجة)

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نتيجة الشهادة الإعدادية البحيرة 2021 (رابط النتيجة) نتيجة الشهادة الإعدادية البحيرة 2021 (رابط النتيجة)

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تستعرض «المصري اليوم» رابط الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في جميع المحافظات.

وانتهي طلاب الصف الثالث الاعدادي من أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2020-2021، وفيما يترقب الطلاب في هذه المرحلة إعلان النتائج في المحافظات بحسب مديريات التعليم في كل محافظة، أعلن عدد من مديريات التعليم في بعض المحافظات عن الانتهاء من تصحيح أوراق الإجابة الخاصة بالطلاب أول بأول بعد نهاية كل امتحان، وذلك في الكنترولات الفرعية أو المركزية بكل مديرية تمهيداً لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بعد المراجعة ورصد الدرجات.

يترقب طلاب الشهادة الأعدادية، إعلان نتيجتهم نهاية الأسبوع الجاري في كافة محافظات .وتتيح مديرية التربية والتعليم الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية من خلال تطبيق إلكتروني عبر الموبايل، أو عبر المواقع الإلكترونية الخاصة بكل محافظة.

وفي وقت سابق، كان عدد من مديريات التعليم في المحافظات أعلن عن تصحيح أوراق الإجابة الخاصة بالطلاب أولا بأول بعد نهاية كل امتحان.

لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة البحيرة يمكن الدخول من هنا

المصرى اليوم

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