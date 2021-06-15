«لوزا»: استراتيجية النفاذ لأسواق أفريقيا تعزز التواجد المصري

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قال السفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، إن الاستراتيجية الجديدة للنفاذ للأسواق الأفريقية، تأتي لتعزيز التواجد المصري على الساحة الأفريقية القائم على التعاون مع كافة منظمات الأعمال.

أشار «لوزا» في كلمته خلال فعاليات منتدى روابط الأعمال مع غرب أفريقيا الذي ينظمه التمثيل التجاري بالتعاون مع التجاري وفا بنك إن إلى أهمية تفعيل العمل المشترك للتوسع في السوق الأفريقي من خلال التنسيق مع التجمعات الأفريقية المختلفة ومن بينها الايكواس وجماعة شرق افريقيا والكوميسا وكذا العمل في اطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية.