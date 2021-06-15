أخبار عاجلة

10 وفيات و605 إصابات جديدة بكورونا في الاردن -
بلينكن : واشنطن تقدم 400 مليون دولار لسوريا و مواجهة تنظيم الدولة من الأولويات -
"إغاثي الملك" يوزع 300 كرتون من التمور في سقطرى -
الجيش العراقي يقتل قيادياً بارزاً في مليشيا "جيش المهدي" -
بالفيديو.. سائح يطير فوق رؤوس سكان نيويورك بتصريح رسمي -
المحكمة العليا بأمريكا ترفض استئناف شركة دفاعية متهمة بالتعذيب في «أبوغريب» -
أمريكا توجه رسالة حول التواجد التركي الروسي في ليبيا -
قبل عرضها بأيام.. تعرف على فريق مسرحية شريهان «كوكو شانيل» وعلاقتهم بموكب المومياوات -
كفر الشيخ تستعد لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال -
وزير الخارجية يستقبل المدير التنفيذي لمؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«لوزا»: استراتيجية النفاذ لأسواق أفريقيا تعزز التواجد المصري

Print
«لوزا»: استراتيجية النفاذ لأسواق أفريقيا تعزز التواجد المصري «لوزا»: استراتيجية النفاذ لأسواق أفريقيا تعزز التواجد المصري

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

قال السفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، إن الاستراتيجية الجديدة للنفاذ للأسواق الأفريقية، تأتي لتعزيز التواجد المصري على الساحة الأفريقية القائم على التعاون مع كافة منظمات الأعمال.

أشار «لوزا» في كلمته خلال فعاليات منتدى روابط الأعمال مع غرب أفريقيا الذي ينظمه التمثيل التجاري بالتعاون مع التجاري وفا بنك إن إلى أهمية تفعيل العمل المشترك للتوسع في السوق الأفريقي من خلال التنسيق مع التجمعات الأفريقية المختلفة ومن بينها الايكواس وجماعة شرق افريقيا والكوميسا وكذا العمل في اطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ناشئات وادي دجلة يتوجن ببطولة الجمهورية للكرة الطائرة

ناشئات وادي دجلة يتوجن ببطولة الجمهورية للكرة الطائرة

في ندوة ثقافية.. «رعاية الفئات الأكثر احتياجا» أهم مكتسبات ثورة يونيو

في ندوة ثقافية.. «رعاية الفئات الأكثر احتياجا» أهم مكتسبات ثورة يونيو

درجة الحرارة تصل إلى 44 .. توقعات حالة الطقس الأربعاء (التفاصيل)

درجة الحرارة تصل إلى 44 .. توقعات حالة الطقس الأربعاء (التفاصيل)

سلاسل مطاعم ومحال تشارك بالمرحلة الـ18 لمبادرة «كلنا واحد»

سلاسل مطاعم ومحال تشارك بالمرحلة الـ18 لمبادرة «كلنا واحد»