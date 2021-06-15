«رئيس التمثيل التجاري»: مبادرة روابط الأعمال الأفريقية خطوة لزيادة الصادرات المصرية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

اعتبر الدكتور أحمد مغاوري، رئيس التمثيل التجاري، إن إطلاق مبادرة روابط الأعمال المصرية الأفريقية الموجهة إلى دول وسط وغرب أفريقيا، خطوة هامة نحو تنفيذ استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لزيادة الصادرات المصرية وتحقيق طموح الــ100 مليار دولار صادرات سنويا.

وقالت «مغاوري»- في كلمته خلال فعاليات منتدى روابط الأعمال مع غرب أفريقيا الذي ينظمه التمثيل التجاري بالتعاون مع التجاري وفا بنك- إن التمثيل التجاري نجح في وضع استراتيجية مفصلة لاستكشاف الفرص الواعدة بغرب أفريقيا، سواء للصادرات المصرية أو لإحلال الواردات المصرية بواردات أفريقية أو للاستثمار المشترك، من خلال تكوين شراكات مع جهات ذات نفوذ قوي في القارة لتنظيم فعاليات لفتح قنوات اتصال مباشرة بين قطاع الأعمال في الجانبين.

وأكد رئيس التمثيل التجاري إنه تم اطلاق هذه المبادرة الهامة بالتعاون مع التجاري وفا بنك باعتباره أحد أهم المؤسسات المصرفية ذات السمعة الدولية والتي تنتشر جغرافياً في القارة الأفريقية وبشكل رئيسي في دول غرب أفريقيا، لافتا إلى أن المبادرة ترتكز على تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجال إرسال بعثات ترويجية تمثل القطاعات التصديرية المصرية ذات الأولوية إلى دول غرب أفريقيا، حيث يساهم البنك بدور رئيسي في توفير التمويل اللازم لهذه البعثات.

واضاف «مغاوري» أن هناك نحو 34 دولة افريقية مرشحة لزيادة القوائم السلعية حتي عام 2024، لافتا إلى ان المبادرة بدأت بدولي السنغال والكاميرون نظرا لان السنغال عضواً في تجمع الايكواس والكاميرون عضوا في السادك، حيث يمكن التعاون مع هذين البلدين في العديد من المجالات لا سيما مجال المقاولات والبنية التحتية والمنتجات الطبية وخدمات الاتصالات والالات الزراعية والطاقة، فضلا عن اهمية الاستفادة من ميناء داكار باعتباره من اكبر الموانئ بدول غرب افريقيا

ولفت «مغاوري» إلى أن مصر تتمتع بعلاقات تجارية قوية مع دول تشاد وغينيا والجابون والكونغو، لافتا إلى ضرورة تحقيق اقصي استفادة من مكاتب التمثيل التجاري الموجودة بدول القارة السمراء.