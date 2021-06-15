نهى عابدين تكشف سبب اعتزالها: لجأت إلى طبيب نفسي

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بعد مشاركتها النجم يحيى الفخراني في مسلسله الأخير «نجيب زاهي زركش» والفنانة أمينة خليل في «خللي بالك من زيزي» اللذين عرضا في رمضان كشفت الفنانة الشابة نهى عابدين عن أنها تلقت ردود أفعال جيدة عن العملين.

وتحدثت نهى لأول مرة عن سبب اعتزالها التمثيل قبل تقديم العملين موضحةً أنها مرت باكتئاب شديد قبل عام دفعها للاستعانة بطبيب نفسي وتابعت :«مريت باكتئاب وكنت مش متزنة خدت القرار وبعد كدة اشتغلت على نفسي ولجأت لدكتور نفسي».

وقالت نهى، عبر قناة «gossips» على موقع «يوتيوب»، إنه لم يكن هناك سبب محدد لإصابتها بالاكتئاب، مشيرةً إلى أن الأمر كان عبارة عن تراكمات أدت إلى اتخاذها قرار الاعتزال والابتعاد عن العمل الفني.

وأضافت أنها بعدما أعلنت اعتزالها ابتعدت عن كل وسائل التواصل الاجتماعي، وفوجئت بردود أفعال الجمهور التي تضمنت أحكاماً خاطئة عنها.

وشاركت نهى عابدين خلال الموسم الرمضاني الماضي في مسلسلي «نجيب زاهي زركش»، و«خلي بالك من زيزي».