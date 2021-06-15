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وكيل صحة الشرقية يكرم المتميزين بفرق الجودة لجهودهم خلال جائحة كورونا

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كرم الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مدير إدارة الجودة بالمديرية، وفرق الجودة المتميزين بالمديرية والإدارات الصحية والمستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة ، وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية، تقديراً لجهود الفرق الطبية وفرق الجودة المخلصة المبذولة، وعملهم الدؤوب من أجل الحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين والمرضي، خاصة خلال جائحة المستجد كوفيد ١٩، وتطبيق معايير وسياسات الجودة، والمتابعة المستمرة لأقسام العزل بالمستشفيات وخطوط السير المحددة لها، ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج وفقاً لتعليمات وزارة الصحة والسكان، وجهودهم في تدريب الفرق الطبية بجميع الأقسام الطبية بالمستشفيات علي معايير الجودة.

وأكد وكيل الوزارة علي أهمية دور إدارة الجودة في الحفاظ علي الفرق الطبية والمواطنين من انتشار العدوي، وتقليل الجهد ورفع كفاءة الأداء، مشيراً إلي أن تطبيق معايير وسياسات الجودة بنجاح داخل المنشآت الصحية يساهم في التعرف علي الطاقات والموارد المتوفرة والقدرات الذهنية في الموارد البشرية، والاستغلال الأمثل لها، مؤكداً علي فرق الجودة بأهمية تلافي جميع السلبيات التي تظهر أثناء المرور اليومي علي الأقسام الطبية المختلفة، مع وضع خطة محددة وهادفة للمرور للوصول إلي أفضل خدمة طبية للمرضي والمواطنين المترددين علي منافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية.

فيما قدمت إدارة الجودة درع تذكاري لوكيل وزارة الصحة، تقديراً لجهوده ودعمه المستمر ومؤازرته للفرق الطبية، والإرتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بمحافظة الشرقية.

المصرى اليوم

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