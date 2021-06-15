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«بن زايد» يبحث مع وزير الخارجية الإسرائيلي التعاون الثنائي

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«بن زايد» يبحث مع وزير الخارجية الإسرائيلي التعاون الثنائي «بن زايد» يبحث مع وزير الخارجية الإسرائيلي التعاون الثنائي

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قال مكتب وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان إن وزير خارجية الإمارات بحث خلال اتصال هاتفي مع يائير لابيد وزير خارجية الإسرائيلية الجديدة أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، بالإضافة إلى الاتفاق الإبراهيمي.

وأضاف المكتب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن عبدالله بن زايد هنأ يائير لابيد على توليه منصبه الجديد متمنيا له التوفيق والنجاح.

ورد لابيد، وزير الخارجية الإسرائيلي بالحكومة الجديدة، على الاتصال الهاتفي الذي جمعه مع وزير الخارجية الإماراتي، مؤكدا تطلعة للعمل للبناء على العلاقات الفريدة بين البلدين.

وقال لابيد في تغريدته: «كان من دواعي سروري أن أتحدث إلى وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة هذا المساء وأتطلع إلى العمل معه للبناء على العلاقات الدافئة والفريدة بين بلدينا لصالح شعوبنا والشرق الأوسط بأسره».

المصرى اليوم

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