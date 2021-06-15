وزيرة التجارة والصناعة تعلن إطلاق بعثات تجارية مصرية إلى دول وسط وغرب أفريقيا (تفاصيل)

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أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، عن إطلاق بعثات تجارية إلى دول وسط وغرب إفريقيا؛ بهدف استكشاف الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة بهذه «الأسواق الواعدة»، ولتوطيد أواصر التعاون مع مجتمعات الأعمال الأفريقية.

وقالت «جامع»- في كلمتها خلال فعاليات منتدى روابط الأعمال مع غرب أفريقيا الذي ينظمه التمثيل التجاري بالتعاون مع التجاري وفا بنك إن باكورة هذه البعثات ستكون خلال شهر يوليو المقبل إلى دولتي السنغال والكاميرون، بالتنسيق والتعاون بين التمثيل التجاري المصري والتجاري وفا بنك.

أشارت الوزيرة إلى إن هذا التوجه يأتي في إطار حرص الحكومة المصرية على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لدول القارة الأفريقية، لرفع قدراتها في جميع المجالات المتعلقة بتحرير التجارة وتشجيع الاستثمار، ومشاركة التجربة المصرية في دعم القطاع الصناعي ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضحت «جامع» أن انعقاد هذا المنتدى يبرز الأساس الذي تعتمد عليه مصر مع شركائها الاقتصاديين، ويستند إلى تأسيس التحالف الاستراتيجي بين أجهزة الدولة وكل من القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الوطنية والإقليمية، ويدعم من خلاله رجال المال والأعمال العلاقات الثنائية من خلال الاستثمار في مشروعات مشتركة تعود بالنفع على جميع الاطراف، وتعمل على تحفيز مستويات النمو الاقتصادي، ومن ثمّ توفر فرص العمل للأجيال القادمة.

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أهمية تعزيز العلاقات التجارية بين مصر ودول غرب أفريقيا لتعكس الإمكانيات الاقتصادية الهائلة التي يتمتع بها الجانبين، لا سيما في ظل دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية حيز النفاذ الأمر الذي سيكون من شأنه بدء مرحلة جديدة للتعاون القاري من خلال فتح الأسواق الأفريقية أمام المصدرين والمستثمرين بدول القارة.

ولفتت «جامع» إلى أن القارة الأفريقية تقف على أعتاب مرحلة جديدة من مراحل التكامل الاقتصادى الإقليمي بإطلاق اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية والبدء في تنفيذها، والتي تربط القارة بأكملها في سوق حر واحد لتذليل العقبات أمام المصدرين والمستثمرين في جميع دول القارة، مشيرة إلى أن الاتفاقية ستسمح بتبادل السلع والخدمات بدون قيود أو عوائق جمركية، كما انها تمثل خطوة للأمام نحو توحيد الجهود الرامية لإنشاء تجمع اقتصادي أفريقي.

وأشارت الوزيرة إلى أن هذا المنتدى يعكس إدراك الحكومات للمسئولية الكبيرة التي تقع على عاتقها لتوفير كافة السبل وتمهيد الطريق لتحقيق الاندماج القاري، من خلال إتاحة الفرصة لممثلي القطاع الخاص لاستعراض الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة وتبادل المعلومات التي تخدم مصالحهم المشتركة، لا سيما في القطاعات غير المستغلة والقطاعات التي تتمتع بميزة تنافسية داخل القارة بالإضافة إلى استعراض العقبات التي تواجه انسياب حركة التجارة بين دول القارة وبحث سبل تذليلها، مما يتيح الفرصة لترجمة التكامل الإقليمي إلى شراكات فعلية.

ونوهت الوزيرة إلى ان الحكومة اتخذت عدد من الاجراءات والآليات لتعزيز العلاقات التجارية بين مصر وأفريقيا شملت إعلان استراتيجية تنمية الصادرات المصرية للقارة الأفريقية عام 2018، وإرساء برنامج تنمية ومساندة الصادرات المصرية إلى الدول الأفريقية، عن طريق مساهمة صندوق تنمية الصادرات في تكلفة النقل والشحن للدول الأفريقية، حيث يتحمل الصندوق 50% من تكلفة الشحن للصادرات المصرية المتجهة لأفريقيا وقد تم زيادتها في البرنامج الجديد المقرر بدء تنفيذه مطلع الشهر المقبل لتصل إلى 80% من تكلفة الشحن، فضلًا عن استضافة مصر المعرض الأفريقي الأول للتجارة البينية خلال عام 2018، واستضافة مصر لورشة عمل «صنع في أفريقيا» خلال عام 2019.

وأشادت «جامع» بالجهود التي بذلها التمثيل التجاري المصري والتجاري وفا بنك للخروج بهذا الحدث على الوجه الأمثل، معربة عن املها في ان يؤتي ثماره لدعم وتقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين رجال الاعمال المصريين ونظرائهم في دول وسط وغرب افريقيا الشقيقة.