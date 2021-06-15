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انطلاق سلسلة ندوات توعية من كورونا بالمدارس قبل امتحانات الثانوية العامة

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من خلال ندوات تثقيفية تجوب المدارس الثانوية لقرب موسم الإمتحانات، تقوم إدارة الثقافة الصحية بمديرية الشؤون الصحية بكفرالشيخ، برفع مستوي التوعية بأهمية الإلتزام بالإجراءات الإحترازية والتباعد الإجتماعي وإرتداء الواقيات الشخصية وكذلك التعرف على وطرق النقل والأضرار المترتبة عليه كوباء أحيط بالعالم والعمل على الحد من إنتشاره والتشجيع على أخذ اللقاح فوق سن 18 عام، وذلك حفاظا على سلامة الطلاب والقائمين على أعمال الإمتحانات من منتسبي التربية والتعليم .

وقالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ أنه على مدار هذا الأسبوع عُقدت ندوتين بمدرستي على عبدالشكور للغات ومدرسة هشام بركات الثانوية للبنات، وقام بالتثقيف الصحي فيها د إيمان السعيد، الدكتور مي عبدالعليم، الدكتور نيفين السيد، مسؤلي التثقيف الصحي بالمديرية .

واضافت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ أن أعمال التطعيم ضد فيروس كورونا للعاملين بالتربية والتعليم والقائمين على الإمتحانات مازالت مستمرة إلى جانب القيام بتطعيم العاملين بالمنطقة الأزهريه بكفرالشيخ إستعداداً لأعمال الإمتحانات وذلك من خلال فريق متحرك ومدرب ووسط الإلتزام بأساليب مكافحة العدوي .

الامتحانات

المصرى اليوم

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