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توفير لقاح كورونا للأعضاء وأسرهم بمقر نقابة بورسعيد 26 يونيو

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توفير لقاح كورونا للأعضاء وأسرهم بمقر نقابة بورسعيد 26 يونيو توفير لقاح كورونا للأعضاء وأسرهم بمقر نقابة بورسعيد 26 يونيو

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أعلنت نقابة محامين بورسعيد، عن تحديد مديرية الطب الوقائي، يوم لتلقي أعضاءها لقاحات المستجد، وهو يوم السبت الموافق ٢٦ يونيو الجاري، وذلك بمقر النقابة الفرعية.

وأوضحت النقابة في بيان نشرته صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن توفير التطعيم لأعضاء الفرعية جاء بعد لقاء صفوت عبدالحميد، نقيب محامين بورسعيد، مع مدير الطب الوقائي بمديرية الصحة في بورسعيد، طبقا للتسجيل المسبق للمحامين من أعضاء النقابة، وأسرهم بعد الموافقة الواردة على إعطاء اللقاح، وذلك طبقا للنموذج المعد لذلك، والمتوفر لدى موظف النقابة المختص.

وكان صفوت عبدالحميد، خاطب في 13 يونيو الجاري، مدير الطب الوقائي بالمحافظة، بشكل رسمي لتحديد يوم للمحامين لتلقي اللقاح بمقر نقابتهم الفرعية.

المصرى اليوم

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