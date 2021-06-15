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الصحة الفلسطينية : 3 وفيات و258 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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الصحة الفلسطينية : 3 وفيات و258 إصابة جديدة بفيروس كورونا الصحة الفلسطينية : 3 وفيات و258 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة ، اليوم الثلاثاء، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.2%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الكيلة في تقريرها اليومي عن حالة الوباء في الأراضي الفلسطينية إلى تسجيل 3 وفيات و 258 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

ولفتت وزيرة الصحة الفلسطينية، إلى وجود 13 مريضاً في غرف العناية المركزة، بينهم 2 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي 418,703 بينهم 256,233 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

المصرى اليوم

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