عرض مسرحية «فندق العالمين» بالمركز الثقافي بطنطا

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اهتماما من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان الدكتور أحمد عواض بفنون المسرح وتأكيدا منها على أهمية رعاية المواهب المسرحية الشابة كتجربة نوادى المسرح باعتبارها النواة الحقيقية لدعم الفرق المسرحية من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية، قدم المركز الثقافي بطنطا لأول مرة تجربة نوادى مسرح لهذا العام بعنوان «فندق العالمين» عرض اجتماعى درامى من تأليف إيريك إيمانويل شميت وبطولة محمد محسن، عبدالله صالح، إسلام سمير، إسراء سمير، محمد سلامة، علا منير، ولأول مرة الطفلة فريدة البنهاوى، إخراج محمود فايد.

تدور فكرة العرض عن أحوال مجموعة من نزلاء الفندق المسمى بفندق العالمين، الذي يتواجد فيه جميع من هم في حالة الغيبوبة أي بين الحياة والموت، مع اختلاف أسباب مجيئهم إلى الفندق، ويكون الربط ما بين المستشفي الذي يتواجد فيها الحالات وذلك الفندق يتم بواسطة مصعد متحكم في دخول أو خروج النزلاء من الفندق، ومع تتابع الأحداث تتضح الذكرى الأخيرة لكل شخصية بالفندق .

بحضور لجنة التحكيم المشكلة من عادل رأفت، الكاتب المسرحى متولى حامد، المخرج المسرحى السعيد منسى، منار عضو الرقابة على المصنفات الفنية، أميرة عبدالباقى وذلك في ظل الإلتزام بارتداء الكمامة داخل قاعة المسرح وكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمركز .