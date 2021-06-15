أخبار عاجلة

10 وفيات و605 إصابات جديدة بكورونا في الاردن -
بلينكن : واشنطن تقدم 400 مليون دولار لسوريا و مواجهة تنظيم الدولة من الأولويات -
"إغاثي الملك" يوزع 300 كرتون من التمور في سقطرى -
الجيش العراقي يقتل قيادياً بارزاً في مليشيا "جيش المهدي" -
بالفيديو.. سائح يطير فوق رؤوس سكان نيويورك بتصريح رسمي -
المحكمة العليا بأمريكا ترفض استئناف شركة دفاعية متهمة بالتعذيب في «أبوغريب» -
أمريكا توجه رسالة حول التواجد التركي الروسي في ليبيا -
قبل عرضها بأيام.. تعرف على فريق مسرحية شريهان «كوكو شانيل» وعلاقتهم بموكب المومياوات -
كفر الشيخ تستعد لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال -
وزير الخارجية يستقبل المدير التنفيذي لمؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

عرض مسرحية «فندق العالمين» بالمركز الثقافي بطنطا

Print
عرض مسرحية «فندق العالمين» بالمركز الثقافي بطنطا عرض مسرحية «فندق العالمين» بالمركز الثقافي بطنطا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

اهتماما من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان الدكتور أحمد عواض بفنون المسرح وتأكيدا منها على أهمية رعاية المواهب المسرحية الشابة كتجربة نوادى المسرح باعتبارها النواة الحقيقية لدعم الفرق المسرحية من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية، قدم المركز الثقافي بطنطا لأول مرة تجربة نوادى مسرح لهذا العام بعنوان «فندق العالمين» عرض اجتماعى درامى من تأليف إيريك إيمانويل شميت وبطولة محمد محسن، عبدالله صالح، إسلام سمير، إسراء سمير، محمد سلامة، علا منير، ولأول مرة الطفلة فريدة البنهاوى، إخراج محمود فايد.

تدور فكرة العرض عن أحوال مجموعة من نزلاء الفندق المسمى بفندق العالمين، الذي يتواجد فيه جميع من هم في حالة الغيبوبة أي بين الحياة والموت، مع اختلاف أسباب مجيئهم إلى الفندق، ويكون الربط ما بين المستشفي الذي يتواجد فيها الحالات وذلك الفندق يتم بواسطة مصعد متحكم في دخول أو خروج النزلاء من الفندق، ومع تتابع الأحداث تتضح الذكرى الأخيرة لكل شخصية بالفندق .

بحضور لجنة التحكيم المشكلة من عادل رأفت، الكاتب المسرحى متولى حامد، المخرج المسرحى السعيد منسى، منار عضو الرقابة على المصنفات الفنية، أميرة عبدالباقى وذلك في ظل الإلتزام بارتداء الكمامة داخل قاعة المسرح وكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمركز .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محافظ أسوان يوجه بالإسراع في تنفيذ المشروعات وفقاً للتوقيتات الزمنية المحددة

محافظ أسوان يوجه بالإسراع في تنفيذ المشروعات وفقاً للتوقيتات الزمنية المحددة

دورة تدريبية على تصنيع الكليم بالعريش

دورة تدريبية على تصنيع الكليم بالعريش

تفحم سائق وإصابة تباعه بحروق في اشتعال سيارة نقل بـ«إقليمى الفيوم»

تفحم سائق وإصابة تباعه بحروق في اشتعال سيارة نقل بـ«إقليمى الفيوم»

إلى أصحاب النوم غير المستقر.. جسمك «لا يترمم ذاتيا»

إلى أصحاب النوم غير المستقر.. جسمك «لا يترمم ذاتيا»