تكريم مبدعي المستقبل بـ«قصور الثقافة»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة د. أحمد عواض، حفل تكريم الفائزين بمسابقة مبدعي المستقبل «كاتب ورسام» للعام المالي 2020 /2021 في مجالات «الشعر، القصة القصيرة، الرسم» وذلك بالتعاون بين فرع ثقافة الإسماعيلية وإدارة الموهوبين والتعليم الذكي بالتربية والتعليم.

جدير بالذكر أنه تقدم للأشتراك في المسابقة 120 مشترك عن طريقه لجنة تحكيم ثلاثية، وتم اختيار 7 فائزين في مجال القصة، و7 فائزين في مجال الشعر، 20في مجال الرسم، كما تم نشر الأعمال الفائزة في كتيبات برعاية الهيئة، بحضور مدير عام الفرع، ووكيل مديرية التربية والتعليم بالاسماعيلية.