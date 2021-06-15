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أكد د. أحمد الجوهرى، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، خلال مناقشة مجلس أمناء الجامعة في اجتماعه الخطة الاستراتيجية للجامعة 2021 – 2025، أن مقترح الخطة يدعم رؤية مصر 2030، وأجندة افريقيا 2063 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مع الأخذ في الاعتبار معطيات الثورة الصناعية الرابعة والمتغيرات التي ستطرأ على سوق العمل على المستوى المحلى والعالمية والتخصصات التي سيتزايد عليها الطلب.

أضاف رئيس الجامعة، أن الخطة الاستراتيجية للجامعة تناقش أيضًا المهارات المستقبلية لسوق العمل الدولي.

أوضح «الجوهرى» أن البرامج الأكاديمية في الجامعة، تؤهل الخريجين لمواكبة تحديات سوق العمل واكسابهم المهارات التي تتماشى مع توصيات المنتدى الاقتصادى العالمي، وذلك من خلال مجموعه من مقررات الفنون الحرة liberal arts التي تصقل مهارات الطلاب وخبراتهم وتنمي شخصيتهم قبل وبعد التخرج من الجامعة.