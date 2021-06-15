أخبار عاجلة

10 وفيات و605 إصابات جديدة بكورونا في الاردن -
بلينكن : واشنطن تقدم 400 مليون دولار لسوريا و مواجهة تنظيم الدولة من الأولويات -
"إغاثي الملك" يوزع 300 كرتون من التمور في سقطرى -
الجيش العراقي يقتل قيادياً بارزاً في مليشيا "جيش المهدي" -
بالفيديو.. سائح يطير فوق رؤوس سكان نيويورك بتصريح رسمي -
المحكمة العليا بأمريكا ترفض استئناف شركة دفاعية متهمة بالتعذيب في «أبوغريب» -
أمريكا توجه رسالة حول التواجد التركي الروسي في ليبيا -
قبل عرضها بأيام.. تعرف على فريق مسرحية شريهان «كوكو شانيل» وعلاقتهم بموكب المومياوات -
كفر الشيخ تستعد لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال -
وزير الخارجية يستقبل المدير التنفيذي لمؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رئيس الجامعة المصرية اليابانية: الخطة الاستراتيجية للجامعة تدعم رؤية 2030

Print
رئيس الجامعة المصرية اليابانية: الخطة الاستراتيجية للجامعة تدعم رؤية مصر 2030 رئيس الجامعة المصرية اليابانية: الخطة الاستراتيجية للجامعة تدعم رؤية 2030

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد د. أحمد الجوهرى، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، خلال مناقشة مجلس أمناء الجامعة في اجتماعه الخطة الاستراتيجية للجامعة 2021 – 2025، أن مقترح الخطة يدعم رؤية 2030، وأجندة افريقيا 2063 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مع الأخذ في الاعتبار معطيات الثورة الصناعية الرابعة والمتغيرات التي ستطرأ على سوق العمل على المستوى المحلى والعالمية والتخصصات التي سيتزايد عليها الطلب.

أضاف رئيس الجامعة، أن الخطة الاستراتيجية للجامعة تناقش أيضًا المهارات المستقبلية لسوق العمل الدولي.

أوضح «الجوهرى» أن البرامج الأكاديمية في الجامعة، تؤهل الخريجين لمواكبة تحديات سوق العمل واكسابهم المهارات التي تتماشى مع توصيات المنتدى الاقتصادى العالمي، وذلك من خلال مجموعه من مقررات الفنون الحرة liberal arts التي تصقل مهارات الطلاب وخبراتهم وتنمي شخصيتهم قبل وبعد التخرج من الجامعة.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو

الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو

إسماعيل مختار: 30 يونيو رمز لمصر الجديدة التي طالما حلمنا بها

إسماعيل مختار: 30 يونيو رمز لمصر الجديدة التي طالما حلمنا بها

رئيس«الإنجيلية» ينعى أنسي ساويرس: لعب دورًا حقيقيًا في دعم الاقتصاد المصري

رئيس«الإنجيلية» ينعى أنسي ساويرس: لعب دورًا حقيقيًا في دعم الاقتصاد المصري

وزيرة الصحة: مصر تحتل المرتبة الثانية بعد المغرب من حيث نسب التطعيم في أفريقيا

وزيرة الصحة: مصر تحتل المرتبة الثانية بعد المغرب من حيث نسب التطعيم في أفريقيا