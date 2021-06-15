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مؤمن زكريا يوجه إنذارًا للاعبي الأهلي قبل معركة الترجي التونسي ..

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مؤمن زكريا يوجه إنذارًا للاعبي الأهلي قبل معركة الترجي التونسي .. فيديو مؤمن زكريا يوجه إنذارًا للاعبي الأهلي قبل معركة الترجي التونسي ..

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أكد مؤمن زكريا، نجم الأهلي المصري السابق، أن مواجهة الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، صعبة للغاية بالنسبة للفريق الأحمر. وقال مؤمن خلال تصريحاته المتلفزة مساء أمس، إن الترجي في النسخة الحالية أفضل بكثير من النسخة الماضية بجانب امتلاكه لخط وسط أقوى بجانب قدراته الهجومية.

وتوقع نجم الأهلي السابق أن يعتمد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر على التشكيلة التي اعتمد عليها في مباراة ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي الأخيرة خارج الديار.

وتابع: «إحساسي أن موسيماني سيلعب برامي ربيعة أمام قلبي الدفاع». وأشار إلى أن أجواء مباريات الأهلي والترجي دائماً ما تكون حافلة بالندية والإثارة موضحاً أنه عاش العديد من الذكريات في أجواء ملعب رادس وخاصة مع الحضور الجماهيري المكثف. وأكد نجم الأهلي والزمالك الأسبق أن حالته الصحية في الفترة الحالية جيدة ويخضع للعلاج بشكل منتظم أملاً في العلاج من مرضه الذي أبعده عن كرة القدم.

المصرى اليوم

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