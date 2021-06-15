وزيرة التجارة: 30 مليون يومية تشغيل أتاحها جهاز تنمية المشروعات خلال 7 سنوات

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قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز أتاح 30 مليون يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة، في الفترة من يوليو 2014 وحتى 2020، من خلال مشروعات تطوير البنية الأساسية والتنمية المجتمعية التي ينفذها تحت رعاية البرنامج الانمائى للأمم المتحدة وبتمويل من مختلف الجهات المانحة في كافة المحافظات.

وأشارت «جامع» إلى أن الجهاز يعمل في إطار منظومة متكاملة بالتعاون مع مختلف الوزارات والمحافظات لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتوفير بيئة أفضل للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجا؛ حيث قام خلال السبع سنوات الماضية بإتاحة تمويل بلغ 2.4 مليار جنيه تم من خلالها تنفيذ مشروعات لتوفير مياه الشرب وتطوير شبكات الصرف الصحى ورصف الطرق وتطهير الترع والمصارف وترميم المدارس ومراكز الشباب في القرى والنجوع الأكثر احتياجا لتلك الخدمات.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يعتمد في تنفيذ هذه المشروعات على المقاولين المحليين بمختلف المحافظات الذين يتم تدريبهم وتأهيلهم لاستخدام العمالة الكثيفة بدلا من الآلات والمعدات مما يتيح يوميات تشغيل نظير أجر يومى للعمالة غير المنتظمة التي تتمكن من تطوير مهاراتها وزيادة فرصتها في الحصول على فرص عمل أفضل بعد انتهاء هذه المشروعات، بالإضافة إلى مشروعات الخدمات المجتمعية في كل من مجالات الصحة، التعليم والبيئة.

وأكدت وزيرة التجارة والصناعة أن الجهاز يحرص على التنسيق باستمرار مع وزارة التعاون الدولى لتوفير التمويل اللازم لهذه المشروعات من خلال الجهات المانحة والمؤسسات الدولية حتى يتوسع في تنفيذها الأمر الذي ساعده على استمرار العمل خلال عام 2020 وساهم في توفير دخل مناسب للآلاف من العمالة غير المنتظمة لمواجهة الظروف الاقتصادية التي فرضتها أزمة كورونا.