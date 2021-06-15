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رئيس الأسقفية: عقد اجتماع كنائس جنوب الكرة الأرضية سيكون على «زووم»

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رئيس الأسقفية: عقد اجتماع كنائس جنوب الكرة الأرضية سيكون على «زووم» رئيس الأسقفية: عقد اجتماع كنائس جنوب الكرة الأرضية سيكون على «زووم»

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حضر دكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية اجتماع أساقفة اتحاد كنائس جنوب الكرة الأرضية عبر برنامج التواصل الافتراضى (زووم).

وقال المطران سامى: تناقش الأساقفة حول ميعاد مؤتمر اتحاد الكنائس والذى كان من المقرر له أن يكون في ضيافة الكنيسة الأسقفية بمصر ولكن نظرًا لظروف كورونا تقرر عقد المؤتمر عبر برنامج زووم وذلك في شهر أكتوبر القادم.

وأضاف المطران سامى: اتفق رؤساء الكنائس على ضرورة الاتحاد في مجموعات للصلاة على مستوى نصف الكرة الجنوبى للصلاة والتعضيد من أجل الأوبئة والحروب التي يمر بها العالم، كما تحدثوا عن دور الخدمة ورسالة الإنجيل في نشر السلام في المجتمع.

كان آخر اجتماع لنصف الكرة الجنوبى قد عقد في يناير الماضى بعد أن قرروا تأجيل اجتماع المؤتمر العام من مايو الماضى وحتى أكتوبر المقبل وذلك أملا في عودة حرية الحركة والسفر ولكن تقرر عقده على برنامج زووم حيث ناقشت اللجنة حينها أهمية تدعيم الكنائس خاصة في إفريقيا في مجال التنمية المستدامة والتعليم اللاهوتى.

الجدير بالذكر أن فكرة جمع الكنائس غير الغربية ضمن شركة الكنائس الأسقفية في العالم كان تحديًا كبيرًا أمام الاتحاد وتم الاستقرار عليه في مؤتمر برسبان عام ١٩٨٦.
وبذلك نظم اتحاد الكنائس الأسقفية هذا التجمع لكنائس جنوب الكرة الأرضية للمرة الأولى في كينيا سنة ١٩٩٤.

المصرى اليوم

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