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صحة حماس: حالتا وفاة و240 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة في غزة

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صحة حماس: حالتا وفاة و240 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة في غزة صحة حماس: حالتا وفاة و240 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة في غزة

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أعلنت صحة حماس صباح يوم الثلاثاء، عن تسجيل حالات وفاة وإصابات بفيروس كورونا في القطاع، خلال 24 ساعة.

وأفادت، خلال موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، إنّها أجرت 1153 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، حيثُ سجلت حالتي وفاة و( 240) اصابة جديدة بفيروس كورونا

وأكدت، تعافي 205 حالة جديدة من مصابي ، فيما بلغ اجمالي تراكمي للمصابين 112317 اصابة، واجمالي الحالات النشطة 3721 حالة

واجمالي المتعافين 107549 حالة، واجمالي الوفيات 1047 حالة وفاة، واجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 67 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 48 حالة.

فيما بلغ اجمالي جرعات التطعيمات التي وصلت قطاع غزة: 207200 جرعة وهي تكفي ل 103600 شخص، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 48764 شخص.

المصرى اليوم

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