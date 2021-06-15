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«النواب» يفتح ملف التعيينات فى البترول

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«النواب» يفتح ملف التعيينات فى البترول «النواب» يفتح ملف التعيينات فى البترول

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افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، والتي من المقرر لها أن تشهج مناقشة عددا من طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية الموجهة لوزير البترول، المهندس طارق الملا.

وجاءت أغلب طلبات الإحاطة تخص التعيين في شركات البترول، وخطة توصيل الغاز الطبيعي لجميع محافظات الجمهورية، فضلا عن ارتفاع تكاليف مقايسات التوصيل للمنازل، وغيرهما العديد من الملفات التي سيجيب عنها الوزير أمام النواب.

وكان المجلس وافق، امس الاثنين، على مشروع الموازنة العامة للدولة، واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، التقرير العام بشأن مشروع خطة السنة الرابعة 2021 /2022 من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 /2019 – 2021 /2022) ومشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021 /2022.

وأدخلت اللجنة بعض التعديلات على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 /2022 في ضوء التوصيات التي وردت من اللجان النوعية والمتعلقة بمشروعات موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة، مما يدخل في اختصاصاتها.

وأشار «الفقي» إلى أن هيئة مكتب اللجنة في إطار التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية عقدت اجتماعا مع كلا من وزير الماليةـ ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كممثلين عن لإحاطتهما بالتعديلات التي رأت اللجنة ضرورة إدخالها بالزيادة على بعض موازنات الجهات التي سيشار إليها، من خلال الخصم من المبالغ المخصصة للاحتياطيات المدرجة بأبواب الموازنة، فضلا عن إعادة ترتيب أولويات الإنفاق في بعض بنود الموازنة، ودون المساس يقيم مشروع الموازنة الوارد من الحكومة.

المصرى اليوم

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