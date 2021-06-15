لمناقشة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل .. «النواب» يفتتح جلسته

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بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، ومن المقرر أن يناقش المجلس طلبات إحاطة وسؤال موجهه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء والمهندس وزير البترول والثروة المعدنية، عن خطة توصيل الغاز الطبيعي لجميع محافظات الجمهورية، فضلا عن ارتفاع تكاليف مقايسات التوصيل للمنازل، مقدمة من عدد من النواب.

وكان المجلس وافق، امس الاثنين، على مشروع الموازنة العامة للدولة، واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، التقرير العام بشأن مشروع خطة السنة الرابعة 2021 /2022 من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 /2019 – 2021 /2022) ومشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021 /2022.

وأدخلت اللجنة بعض التعديلات على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 /2022 في ضوء التوصيات التي وردت من اللجان النوعية والمتعلقة بمشروعات موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة، مما يدخل في اختصاصاتها.

وأشار «الفقي» إلى أن هيئة مكتب اللجنة في إطار التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية عقدت اجتماعا مع كلا من وزير الماليةـ ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كممثلين عن الحكومة لإحاطتهما بالتعديلات التي رأت اللجنة ضرورة إدخالها بالزيادة على بعض موازنات الجهات التي سيشار إليها، من خلال الخصم من المبالغ المخصصة للاحتياطيات المدرجة بأبواب الموازنة، فضلا عن إعادة ترتيب أولويات الإنفاق في بعض بنود الموازنة، ودون المساس يقيم مشروع الموازنة الوارد من الحكومة.