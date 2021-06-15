الكشف عن أقدم خريطة للملك «عقرب» لبوتو عاصمة الدولة المصرية القديمة

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أعلن الدكتورأحمد أمين سليم، عالم الآثار وأستاذ التاريخ القديم بكلية آداب الإسكندرية تسجيل وثيقة أثرية تاريخية ترجع إلى ما قبل توحيد مصر وتؤرخ بحوالي عام 3200 قبل الميلاد وتنسب إلى ملك يدعى (عقرب).

وأوضح أنها تعد أقدم خريطة طبوغرافية في العالم وحددت هذه الخريطة موقع مدينة بوتو ومعابدها وأفرع النيل التي تحيط بها، مشيرا إلى أن هذه الوثيقة عبارة عن رأس مقمعة لهذا الملك عثر عليها الأثري كويبل في معبد مدينة (نخن) بمحافظة أسوان عام 1898.

بوتو

وتتكون نقوش رأس المقمعة من ثلاثة أقسام، سجل القسم الأسفل منها خريطة طبوغرافية لموقع مدينة (بوتو) حيث كتب اسم المدينة (ب) بالعلامة الهيروغليفية التي تمثل الحصيرة وذلك عند ملتقى نهرين، بينما نُقش إلى الغرب من فرع النهر منظر لمعبدين يمثلان العاصمة الدينية والتي كانت تسمى (دب).

بوتو

وأكدت الدراسات والأبحاث قديما وحديثا دقة هذه الخريطة إلى حد كبير، فقد أشار المؤرخ اليوناني الشهير (هيرودوت) في القرن الخامس قبل الميلاد في الجزء الثاني من مؤلفه الذي أسماه (تمحيص الأخبار) في الفقرة 156 إلى أن معبد الوحي يوجد في مدينة كبيرة تسمى بوتو عند فتحة الفرع السبنيتي للنيل على جانبه الأيمن وذلك في الاتجاه من البحر إلى النهر وتحتوي المدينة أيضا على معبدين آخرين بجوار معبد الوحي الذي كان مبنيا على مساحة كبيرة.

بوتو

وحسب الخريطة التي أوردها هيرودوت فإن مدينة بوتو كانت تقع عند التقاء الفرع السبنيتي مع الفرع البولبيتي وهو ما ورد أيضا عند سترابو وبطلميوس، وأوضحت الدرسات الجيوفيزيقية الحديثة التي قامت بها البعثة المشتركة من قسم الجيولوجيا بكليه العلوم جامعة المنصورة وجامعة هامبورج بالمانيا موسم 1987/1988 في منطقة تل الفراعين عن اكتشاف عدة مجاري لفروع النيل القديمة حول الموقع تم تأريخها بزمن الهولوسين المتأخر الذي بدأ في أواخر الألف السادس قبل الميلاد واستمر حتى الآن حيث كشفت البعثة عن مجرى لأحد فروع النيل القديمة مارا بجوار الجانب الشرقي لـ(بوتو) مما يرجح أنه الفرع السبنيتي القديم.

كما كشفت البعثة عن مجرى لفرع شبه رئيسي يمر إلى الغرب من المدينة وعلى بعد ثلاثة كيلومترات وهو ما يتطابق مع الفرع البولبيتي، وبمقارنة هذه الدراسات مع مع الخرائط المساحية الحديثة فإنه يرجح أن الفرع الرئيسي يتطابق مع ترعة ام يوسف الحالية، أما الفرع الآخر فإنه يتفق حالياً مع ترعة ابطو، وحسب الخريطة المنقوشة على مقمعة الملك (عقرب) فإن مدينة بوتو قد شغلت مساحة كبيرة بلغت حوالي ثلاثة كيلومترا عرضا وامتدت حتى شاطئ بحيرة البرلس وتقع العاصمة السياسة بقصورها ومنازلها ومبانيها الإدارية بين هذين الفرعين، أما المدينة المقدسة (دب) بمعابدها فكانت تقع إلى الغرب من الفرع البولبيتي، وتمثلت دقة الجغرافي الذي قام برسم هذه الخريطة في رسم مقدمة مركب تهم بالإبحار من العاصمة إلى المعبد الذي صور على الضفة الأخرى من النهر، وأظهرت الخريطة وجود مقصورتين أطلق على أحدهما (برنو) بينما أطلق على الأخرى (بر نسر) ويتضح من ذلك أهمية مدينة بوتو غيتار في تاريخ مصر القديم حيث إنها كانت من المدن الرئيسية قبل التوحيد وكان لها دورها المحوري والفعال في هذا المجال.