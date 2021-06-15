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«فتح»: القدس خط أحمر.. ولا يمكن على الإطلاق تجاوزها

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«فتح»: القدس خط أحمر.. ولا يمكن على الإطلاق تجاوزها «فتح»: القدس خط أحمر.. ولا يمكن على الإطلاق تجاوزها

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أكد نائب رئيس حركة فتح محمود العالول أن مدينة القدس خط أحمر ولا يمكن على الإطلاق تجاوزها.

وأضاف العالول في تصريح لإذاعة «صوت فلسطين»، الثلاثاء، على خلفية نية الاحتلال إقامة مسيرة الأعلام في القدس، أن حكومة نفتالي بينت الجديدة نظهر نيتها المبدئية من خلال تصريحات رئيسها وإعلامه ومواقفه تجاه الاستيطان.

وأشار إلى أن الإسرائيلية الجديدة بدأت عملها بالسماح بمسيرة الأعلام وحتى في برنامجها وأين ستتوجه خلال إقامتها.

ولفت العالول إلى أن الكل يدرك أنه وخلال الفترة الماضية كيف استعر الصراع من أجل القدس والانتهاكات فيها في كل من غزة والداخل وحتى في القدس.

وقال «نحن قلنا الفترة الماضية وخلال اعلان وقف إطلاق النار ان هذه الحرب لم تنتهي لان الاحتلال لا زال يعيث فسادا في القدس».

وأعلن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي الجديد عومر بارليف، رسمياً السماح بإقامة مسيرة الأعلام للمستوطنين اليوم الثلاثاء.

ونوهت قناة «كان» العبرية، أكدت أنّ أكثر من 2000 شرطي ينتشرون لتأمين مسيرة الأعلام في القدس، في البلدة القديمة والتي ستمر ببا العامود بالقدس المحتلة.

المصرى اليوم

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