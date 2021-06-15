محافظ الجيزة: بدء استكمال تغطية «ترعة المريوطية» بالقطاع الشمالي قريبًا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الثلاثاء، اجتماعاً موسعاً لبدء الخطوات التنفيذية لإستكمال مشروع تغطية وتطوير مسار مصرف المحيط (ترعة المريوطية )بالقطاع الشمالى لشارع الأهرام إتجاه شارع الملك فيصل والطريق الدائرى.

وأكد المحافظ في تصريحات صحفسية، الثلاثاء، أنه تم تقسيم المشروع إلى عدة مراحل المرحلة الأولى منه بالقطاع الجنوبى لشارع الأهرام وبطول 3،6 كم بتكلفة إجمالية بلغت 310 مليون جنية بالإشتراك مع وزارة الرى والتى تم فيها تغطية جزء من مسار الترعة وإقامة موقف لسيارات السرفيس أعلاه بالاضافة إلى تدبيش الترعة ورصف البر الشرقى والغربي للطريق وإنشاء كورنيش وممشى حضارى وإماكن للخدمات ونقاط ترفيهية للمواطنين والتى لاقت استحسان كبير.

وأشار إلى المحافظة بصدد طرح مراحل العمل الجديدة للمشروع والتى ستضم تغطية وتطوير مسار الترعة في المنطقة الرابطة بين شارعى الملك فيصل والأهرام بطول 500 م2 بالاضافه إلى المرحلة التي تتبعها والتى ستكون بدءاً من مسار ترعة المريوطية بشارع الملك فيصل حتى إتجاه الطريق الدائرى بطول 2.5 كم تقريباً وذلك لكى تتكامل الصورة الحضارية لذلك القطاع الحيوى والذى تم رصد حاجته الماسة للتطوير .

تصريحات المحافظ جاءت خلال الإجتماع الذي شهد حضور اللواء محمد الكيلانى رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى والتى وجه خلاله المحافظ بالإستعانة بمكتب إستشاري متخصص لوضع التصميمات اللازمة والتصور النهائى للمشروع لتحقيق الإستفادة القصوي من أعمال التطوير التي سوف يشهدها المسار على أن تكون الأعمال بداية شهر يوليو القادم .

كما كلف المحافظ كافة أجهزة المرافق بإتخاذ مايلزم نحو تنفيذ أي أعمال صيانات أو إحلال وتجديد أو تحويلات للخطوط الواقعة بمسار أعمال التطوير المقرر تنفيذها وسرعة الإنتهاء منها قبل بدء الأعمال.

ووجه بإزالة كافة التعديات على خطوط التنظيم أسوه بما تم في المرحله الاولى للتطوير للإستفادة من كافة المساحات وضمها لمسار الطريق لزيادة مسطح سير السيارات وإنشاء أرصفة للمشاة مشيراً إنه سيتم إنشاء موقف لسيارات السرفيس المنتشرة بشكل عشوائى بمداخل الشوارع الرئيسية وساحات لإنتظار السيارات لخدمة القاطنين بالمنطقة .

وفى نهاية اللقاء وجه محافظ الجيزة الشكر لوزارة الموارد المائية والري ممثله في الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الرى للتعاون المثمر الذي تحقق في تنفيذ أعمال التغطية للمرحلة الأولى من مصرف المحيط ( ترعة المريوطية )مؤكداً على إستمرار التعاون لتقديم خدمات أفضل للمواطنين .