«محامين حلوان»: اليوم بدء الاشتراك في «موسوعة الراية للقانون» لأعضاء الفرعية

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أعلن مجلس نقابة محامين حلوان، عن التوصل لاتفاق مع موقع الكتروني، وتطبيق للهاتف المحمول، يحتوي على نصوص القوانين وشرحها من كبار الخبراء، يتضمن فتح الموسوعة بكافة أقسامها للسادة المحامين مقابل اشتراك سنوي بقيمة 400 جنيه، على أن يسري هذا العرض خلال الفترة من 15 يونيو الجاري، وحتى 15 يوليو المقبل.

وأوضحت النقابة الفرعية، في بيان نشرته صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن «موسوعة الراية للقانون والفقه والقضاء»، هي أول موقع إلكتروني وتطبيق على أجهزة الهاتف يتضمن نصوص القوانين معلقا على كل نص منها بشرح كبار الفقهاء والخبراء، وأحكام النقض والإدارية العليا والدستورية العليا لكل نص قانوني، ومذكرته الإيضاحية ولائحته التنفيذية، إضافة إلى الفقه الإسلامي المقارن للنص، مع التحديث اليومي الدائم لكافة أقسامها، كما يتضمن جميع التشريعات المصرية.

وذكرت أن ممثلي الموسوعة سيتواجدون خلال الفترة المذكورة للاستعلام والحجز والاشتراك الفوري في غرف المحامين بمحاكم حلوان، والمعادي، والبساتين.

وأكدت النقابة، أن هذا في إطار جهود المجلس في الارتقاء بمهنة المحاماة وتنمية وتعظيم قدرات المحامين العلمية ونشر الثقافة والوعي القانوني، تحقيقًا لأداء رسالتهم العظيمة على أكمل وجه باستخدام التطور التكنولوجي والرقمي.