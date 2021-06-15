جمال سليمان يكشف تفاصيل مسلسله الجديد

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

أكد الفنان جمال سليمان أنه يواصل حاليًا العمل على مشروع مسلسل يتمنى أن يرى النور قريبًا، قائلًا إن هناك مشروع مسلسل مؤجل ومتفق عليه يجسد من خلاله شخصية الملك أدريس السنوسي، وهو شخصية تتقاطع مع شخصية صلاح الدين في تضارب النزعة الصوفية داخل الرجل مع المهام السياسية الموكلة اليه، صراع صعب.

يشار إلى أن أخر بطولة لجمال سليمان في الدراما التلفزيونية كان مسلسل الطاووس بمشاركة سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم، هبة عبدالغني، ومها نصار، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، والفنانة الشابة فرح الزاهد، سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.