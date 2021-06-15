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أحمد عز ينتظر عرض «العارف».. الأكشن والفكرة جديدة على السينما

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أحمد عز ينتظر عرض «العارف».. الأكشن والفكرة جديدة على السينما أحمد عز ينتظر عرض «العارف».. الأكشن والفكرة جديدة على السينما

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ينتظر النجم أحمد عز عرض فيلمه الجديد «العارف»، 14 يوليو المقبل، بعد قرابة عام من انتهاء تصويره، وتأجيل عرضه لحين تراجع أعداد الإصابات بفيروس كورونا، ويشارك في بطولة الفيلم الفنان أحمد فهمي ومحمود حميدة إلى جانب ركين سعد وكارمن بصيبص ومحمود حجازي وريتا حايك، وأكد عز للمصري اليوم أن الفيلم مفاجأة وسيكون نقلة مهمة في السينما خاصة في تنفيذ مشاهد الحركة والاكشن وكذلك الفكرة.

الفيلم من تأليف محمد سيد بشير واخراج أحمد علاء ومدير الإنتاج أحمد بدوي، وكان صناع العمل قرروا تعديل أسمه من يونس إلى العارف، ويناقش فكرة قضية حرب المعلومات والعقول التي تمارس على الشعوب مؤخرًا، وأن الحرب حاليًا لا تتمثل في حروب السلاح، وقصته مستوحاه عن حكاية حقيقية يتم تناولها بشكل عصري تعكس جزء من الواقع السياسي الذي نعيشه حاليًا ويتخلله العديد من مشاهد الأكشن والمطاردات.

وحققت البوسترات الخاصة بالفيلم رواج كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، والبرومو الرسمي للعمل ويناقش فكرة ان الهاكر مش بس يقدر يخترق خصوصيتك.. ده قادر يفهم كل طباعك وده اللي بيخليه أقوى تهديد في العالم.

المصرى اليوم

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