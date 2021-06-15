أسماء جلال: دوري في «خلي بالك من زيزي» صعب.. ولا أفضل مشاهد العري بلا هدف

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حلت الفنانة اسماء جلال، ضيفة على زهرة رامي، في برنامجها «إصحي بانرجي»، على راديو إينرجي، 92.1.

وتحدثت أسماء عن دورها في مسلسل «خلي بالك من زيزي»، وقالت: «الدور كان صعب وذلك بسبب ارتباطه بمرض ADHD ولكن تفاجئت بردI فعل الجمهور على الدور وخاصة إنه دور أم».

وعن فريق العمل، قالت: «ريم عبدالقادر التي قدمت دور الطفلة تيتو هي مجتهدة بشكل كبير، وكانت متفهمة للدور بشكل جيد، أما محمد ممدوح هو فنان كنت أتمني العمل معه، بينما على الطيب تعاملت معه في عمل سابق وهو من أشطر النجوم».

وعن عدد من الاختيارات التي تفضلها، قالت أسماء جلال إنها تفضل أغاني ويجز، وأغاني المهرجانات، كما تميل للمدفعجية، بجانب حبها الشديد لمهرجان الجونة السينمائي، فيما أوضحت أنها تحب وتميل بشكل كبير لدورها في «مملكة إبليس».

وقالت: «أن أقرب الأدوار لها دورها في مسلسل مملكة إبليس، بجانب دورها في انصاف مجانين لأنه دور معقد وتعاونت فيه مع مريم نعوم».

وأكدت إنها تحب الأعمال الدرامية أكثر من الكوميديا، كما إنها تميل للأعمال الرومانسية عن الأكشن.

وعن المشاهد الرومانسية في الأعمال الفنية، قالت: «أن الفنان يقدم الكثير من الأمور، ولكن أعتراضي على مشاهد العري بلاهدف».

وعن عملها «حكايات بنات 2»، قالت: «كنت خايفة من المسلسل بسبب ارتباط الجمهور بالبطلات السابقات، ولكنها تجربة رائعة في مشوارها».

واختتمت بإنها حالياً تصور مسلسل «ورق التوت» وهو مسلسل طويل من 45 حلقة بجانب التصوير في العديد من الأماكن وتدور أحداث عن بطل العمل شريف سلامة الذي يقدم دور مخرج يبحث عن فتاة للعمل معه.