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الأهلي والترجي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.. موسيماني يعلن قائمة حامل اللقب

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الأهلي والترجي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.. موسيماني يعلن قائمة حامل اللقب الأهلي والترجي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.. موسيماني يعلن قائمة حامل اللقب

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بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أعلن قائمة الفريق؛ استعدادا للسفر إلى تونس لمواجهة الترجي يوم السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت قائمه الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي ومحمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم وحمدي فتحي، ومحمود كهربا ومحمد شريف، ووليد سليمان وأيمن أشرف، وبدر بانون وحسين الشحات، وأليو ديانج وعلى لطفي وعمرو السولية وصلاح محسن، ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وعلي معلول، وناصر ماهر وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومصطفى شوبير.

وتتوجه بعثة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب إلى تونس عصر اليوم، وينضم علي معلول وأليو ديانج والتر بواليا لبعثة الفريق في تونس.

المصرى اليوم

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